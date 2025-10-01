Στους δρόμους κατέβηκαν εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που εξήγγειλαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. Εργαζόμενοι και εργαζόμενες, αλλά και συνταξιούχοι, συγκεντρώθηκαν έξω από το Εργατικό Κέντρο του Ηρακλείου (ΕΚΗ), αντιδρώντας στο εργασιακό νομοσχέδιο και διεκδικώντας καλύτερες αμοιβές και καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Με συνθήματα όπως «οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές», συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στην απεργία διαδηλώνουν κατά του 13ώρου, λέγοντας ότι απαιτείται πλήρης επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, ενώ για το Δημόσιο τόνισαν ότι από τις βασικές διεκδικήσεις αποτελεί η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, οι αυξήσεις στις αποδοχές, η κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου και κεντρικό αίτημα το πενθήμερο και 35ωρο για το σύνολο των εργαζομένων.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκαν δύο συγκεντρώσεις, μία έξω από το ΕΚΗ και μία στην πλατεία Ελευθερίας, ενώ ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.