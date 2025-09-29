Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της εξόδου προς Αττική Οδό.

Λόγω της σύγκρουσης των οχημάτων υπάρχει μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο σημείο.

Σημειώνεται πως στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα, ενώ ελαφρά τραυματίας είναι ο αναβάτης του δικύκλου.

