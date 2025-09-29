Οι νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, οι τοπικές βροχές ή οι καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια και οι τοπικά σχεδόν μέτριοι άνεμοι στο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα Δευτέρα 29/9/2025.

Πιο αναλυτικά προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή καταιγίδες τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και νότια τμήματα (Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ιόνιο, Εύβοια, Σποράδες και πιθανόν σε Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου), ενώ στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 20 βαθμούς), 14 έως 24 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 13 έως 24 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στη Νοτιοδυτική Πελοπόννησο έως τους 26 βαθμούς), 17 έως 25 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 18 έως 25 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και στο Νότιο Αιγαίο τοπικά έως σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και μετά το μεσημέρι από βορειοδυτικές διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες περιμένουμε τη Δευτέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες περιμένουμε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.