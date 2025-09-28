Η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης που χάθηκε στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, έχει αναδειχθεί σε κεντρικό πρόσωπο ενός ανιδιοτελούς αγώνα για δικαιοσύνη.

Αφήνοντας έντονο δημόσιο αποτύπωμα και κρατώντας ζωντανό το ζήτημα της απόδοσης ευθυνών καθ’όλο το διάστημα της ανακριτικής διαδικασίας, η κ. Καρυστιανού, μίλησε στην εφημερίδα «Καθημερινή» για την ανάγκη ενός «καινούργιου και καθαρού» πολιτικού τοπίου, απορρίπτει προσωπικές φιλοδοξίες και απαντά σε σενάρια που τη θέλουν να πολιτικοποιεί την οργή των συγγενών.

Η ίδια διευκρινίζει ότι τέτοιες συζητήσεις τροφοδοτούνται για να αποδομήσουν τον ανιδιοτελή αγώνα των οικογενειών των θυμάτων. «Εμείς απλώς φωνάζουμε για τη δικαιοσύνη», λέει και επισημαίνει ότι η «εμμονή», όπως τη χαρακτηρίζει, με το αν θα πολιτευθεί, ξεκίνησε από φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης με στόχο να αφήσουν υπόνοιες περί κρυφών κινήτρων.

«Από τότε που έχασα το παιδί μου, με ακουμπούν πολύ περισσότερο τα θέματα κράτους δικαίου», τονίζει. «Όμως εγώ δεν θα οργανώσω κάτι, ούτε έχω τον χρόνο για κάτι τέτοιο. Επιθυμώ, πάντως, όπως ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, να δω κάτι καινούργιο. Είμαι και εγώ στο 25%», σημειώνει αναφερόμενη στις έρευνες που δείχνουν ότι το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων θα τη στήριζε. «Αν αυτό που ονειρεύομαι το δω να προκύπτει, να βγαίνει κάτι καινούργιο με όραμα και με σχέδιο, γιατί να μη συμφωνήσω και να μην το καλοδεχθώ, χωρίς απαραίτητα να είμαι μέρος του. Κάτι που δεν θα αλλάξει στη διαδρομή, σήψη, το φωνάζουμε. Αυτό είναι δικαίωμά μας και δεν σημαίνει κάτι παραπάνω απαραίτητα», προσθέτει.

Οι άνθρωποί της

Γύρω από τον σύλλογο συγγενών θυμάτων έχει δημιουργηθεί ένα πανελλαδικό δίκτυο ανθρώπων με εντελώς διαφορετικές κοινωνικές και πολιτικές αναφορές, που συνεισφέρουν στη δράση του. Από τότε που ξεκίνησαν οι περιοδείες σε όλη την Ελλάδα, ο όγκος των μηνυμάτων υποστήριξης και των προτροπών να σχηματιστεί κόμμα είναι τεράστιος. Παράλληλα, η ίδια και οι υπόλοιποι συγγενείς –με επίκεντρο τη Μαρία Καρυστιανού– δέχονται τηλεφωνήματα και πιέσεις από πολιτικά πρόσωπα που βλέπουν το μέλλον τους αβέβαιο και επιθυμούν να ενταχθούν σε μια νέα πολιτική πρωτοβουλία.

Στενός συνεργάτης της είναι η δικηγόρος Μαρία Γρατσία, η οποία κατέβηκε υποψήφια με το κόμμα «Νίκη» το 2023, συγκεντρώνοντας υψηλό αριθμό ψήφων στην Α΄ Αθηνών, χωρίς όμως να εκλεγεί. Η κ. Γρατσία, όπως και η κ. Καρυστιανού, είναι ιδιαίτερα θρησκευόμενη. Σε αντίθεση, οι σχέσεις της με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι πλέον σχεδόν ανύπαρκτες, αν και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στην υπόθεση των Τεμπών, εκπροσωπώντας τον απεργό πείνας κ. Ρούτσι, αναφέρει η Καθημερινή.

Στον στενό της κύκλο συγκαταλέγεται ο καθηγητής Εγκληματολογίας στο Northeastern University της Βοστώνης Νίκος Πασσάς, που συχνά μιλά για τα Τέμπη στα ελληνικά ΜΜΕ. Τη στηρίζει επίσης ο πρώην πρόεδρος της ομοσπονδίας άρσης βαρών Νίκος Σκιαδάς, ενώ συμβουλευτικό ρόλο έχει και ο νομικός Νίκος Καραχάλιος, πρώην συνεργάτης της Νέας Δημοκρατίας. Ιδιαίτερη σχέση διατηρεί με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη, ο οποίος είχε θέσει εξαρχής το ζήτημα στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

Πριν λίγες ημέρες, αποφασίστηκε ότι το 2026 θα πραγματοποιηθεί αποστολή της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα για να εξετάσει εκτενέστερα την υπόθεση.