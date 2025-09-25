Πυρκαγιά ξέσπασε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης σε δασική και χορτολιβαδική έκταση στην έξοδο του χωριού Ανώγεια στο Ρέθυμνο, η οποία τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.

Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν και υδροφόρες. Παρά τον άνεμο που πνέει στην περιοχή, το ενεργό μέτωπο είναι περιορισμένο και η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή εγκαταστάσεις.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μεταξύ του Συγκροτήματος Ντελίνα και της εξόδου των Ανωγείων προς Ηράκλειο, με τη συνδρομή κατοίκων της περιοχής να συμβάλλει στην προσπάθεια κατάσβεσης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να παραμένουν σε επιφυλακή, ώστε να περιοριστεί πλήρως η εστία και να αποφευχθεί τυχόν εξάπλωση.