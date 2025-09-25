Αγωνία επικρατεί για τα δύο αδέλφια, ηλικίας 29 και 32 ετών που μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), μετά από μια άγρια επίθεση με μαχαίρια που δέχτηκαν στη Μεσαρά. Παρά το γεγονός ότι διατηρούσαν τις αισθήσεις τους και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, τα τραύματα που φέρουν κρίνονται ιδιαίτερα σοβαρά, ειδικά για τον έναν από τους δύο.

Όπως αποκαλύπτουν νεότερες πληροφορίες του neakriti, το αιματηρό επεισόδιο, που συνέβη αργά το απόγευμα της Πέμπτης στα Καπαριανά, πυροδοτήθηκε πιθανών από μια διαφωνία για ένα χωράφι. Μέλη μιας άλλης οικογένειας φέρονται να επιτέθηκαν με μαχαίρια στα δύο αδέλφια, σε μια πράξη βίας που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.

Ο 32χρονος τραυματίστηκε στον θώρακα, ενώ ο αδελφός του φέρει πολλαπλά τραύματα στα χέρια και έχει χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος, γεγονός που καθιστά την κατάστασή του εξαιρετικά κρίσιμη.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, οι γιατροί, κρίνοντας την κατάσταση σοβαρή, έκριναν επιβεβλημένη τη μεταφορά τους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.