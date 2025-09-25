Σοβαρό επεισόδιο το απόγευμα της Πέμπτης (25/9) στα Καπαριανά Μεσαράς στην Κρήτη, όταν δύο αδέλφια, ηλικίας 29 και 32 ετών, δέχθηκαν άγρια επίθεση με μαχαίρια από μέλη άλλης οικογένειας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν αιμόφυρτοι σε αγροτική περιοχή από διερχόμενους συγγενείς τρίτης οικογένειας, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές.

Σύμφωνα με το neakriti, ο 32χρονος φέρει τραύμα στον θώρακα, ενώ ο αδελφός του έχει πολλαπλά χτυπήματα στα χέρια και έχει χάσει σημαντική ποσότητα αίματος.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, καθώς και για τα ακριβή αίτια της επίθεσης.