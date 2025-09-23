Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες του τραγικού δυστυχήματος που προκλήθηκε σήμερα σε πολυκατοικία στον Βόλο, όταν ο 20χρονος Ιάσονας έπεσε στο κενό από την ταράτσα πολυκατοικίας και τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ σε δύο μέρες θα αναχωρούσε για την Αθήνα προκειμένου να συνεχίσει την εξεταστική του.

Γείτονες από τους ορόφους φώναζαν να απομακρυνθεί εκείνος και οι φίλοι του ενοχλούμενοι από φασαρία. Οι δύο φίλοι του που γνώριζαν το μέρος έτρεξαν να φύγουν από τις σκάλες.

Εκείνος δεν γνώριζε την πολυκατοικία και μέσα στον πανικό έτρεξε προς το ταρατσάκι.

Για να ανεβεί σε αυτό έπρεπε να πατήσει πάνω στο πλεξιγκλάς και, δυστυχώς, όταν πάτησε σε αυτό, το πλαστικό υποχώρησε, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό.

Επί 40 λεπτά μετά το τραγικό δυστύχημα οι φίλοι του τον αναζητούσαν, όπως αναφέρει το taxydromos.gr. Μην μπορώντας να τον βρουν στην πολυκατοικία, ανέβηκαν ξανά στην ταράτσα. Τελικά είδαν το σπασμένο πλεξιγκλάς και συνειδητοποίησαν ότι κάτι κακό είχε συμβεί.

Βόλος: Τι έδειξε η νεκροψία-νεκροτομή του Ιάσονα που έπεσε στο κενό

Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr, σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του άτυχου νέου. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ο θάνατός του ήταν σχεδόν ακαριαίος, καθώς ο Ιάσονας υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από την πτώση.

Η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία πτώση. Μάλιστα λαμβάνονται νέες καταθέσεις από ενοίκους για να διαπιστωθεί τι ήταν αυτό που έκανε τους νεαρούς να αποχωρήσουν αιφνίδια από την ταράτσα.

Το Αστυνομικό Τμήμα Βόλου διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Προχώρησε άμεσα σε αυτοψία στον χώρο και στη λήψη σειράς καταθέσεων.