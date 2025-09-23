Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε και οι μαθητές και μαθήτριες έδωσαν πάλι ραντεβού έξω από την πόρτα του σχολείου τους, γεμίζοντας ζωή και όνειρα τα προαύλια. «Πώς νιώθεις που ξεκινά το σχολείο; Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις;», είναι ερωτήσεις που συνοδεύουν το ξεκίνημα της χρονιάς, συνδέοντας το σχολείο με τη χαρά της στιγμής και με τα όνειρα του μέλλοντος. Την ίδια στιγμή, 244 εκατ. παιδιά στον κόσμο δεν θα ξεκινήσουν τη σχολική τους χρονιά -και ίσως και να μην περάσουν ποτέ την πόρτα ενός σχολείου, σύμφωνα με την ActionAid.

Παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, που δεν μπορούν οι γονείς να καλύψουν τα δίδακτρα, να ανταποκριθούν στα σχολικά έξοδα (βιβλία, σχολικά είδη, ενδυμασία), που είναι αναγκασμένα να εργάζονται για να συνεισφέρουν στο οικογενειακό εισόδημα, που ζουν σε συνθήκες εκτοπισμού εξαιτίας διώξεων και συρράξεων. Και όμως, η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό εργαλείο για να αλλάξει η ζωή ενός παιδιού και να σπάσει ο κύκλος της φτώχειας -να αλλάξει ο κόσμος εν γένει.

Όταν ένα παιδί έχει εσένα, έχει και σχολείο

H 12χρονη Sarah από την Τανζανία ονειρεύεται να γίνει γιατρός και η Pushpa από την Ινδία δασκάλα, ενώ η Feruza από την Γκάνα είναι αποφασισμένη να παλέψει για το όνειρό της να γίνει νοσοκόμα, παρ’ όλο που η εγκυμοσύνη στην εφηβεία την κράτησε εκτός σχολείου.

Στον αγώνα αυτό και στα όνειρά τους, δεν είναι μόνα αυτά τα παιδιά. Έχουν δίπλα τους τούς Αναδόχους της ActionAid, βρίσκοντας τη στήριξη να διεκδικήσουν αυτό που δικαιούνται αυτονόητα όλα τα παιδιά του κόσμου, ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, ίσες ευκαιρίες για να χτίσουν το μέλλον που θα τους επιτρέπει μια αξιοπρεπή διαβίωση, αλλά και το πιο φυσικό για εμάς πράγμα: σχολικές αναμνήσεις, παιδική ηλικία, νεανικά όνειρα.

Μέσα από το Πρόγραμμα Αναδοχής της ActionAid, υλοποιούνται δράσεις που στηρίζουν την εκπαίδευση για χιλιάδες παιδιά σε περισσότερες από 45 χώρες στον κόσμο. Σχολικές αίθουσες και εγκαταστάσεις, παροχές σε βιβλία και σχολικά είδη, υποτροφίες, επιμορφώσεις και υποστήριξη εκπαιδευτικών, κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση για το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι μερικές από τις δράσεις που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στα όνειρά τους, μέσα από τη στήριξη των Αναδόχων.

Η ActionAid στήριξε περισσότερα από 6.400 παιδιά με σχολικά εφόδια

Έτσι, στη Σιέρα Λεόνε 2.600 παιδιά που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αναδοχής προμηθεύτηκαν σχολικά είδη και ποδιές, ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη φοίτησή τους, ενώ στο Μπαγκλαντές 1.300 παιδιά έλαβαν τετράδια, εξασφαλίζοντας το πιο βασικό μέσο για τη μάθηση.

Στη Ζάμπια, και την κοινότητα Senanga, πριν από το 2011 τα περισσότερα παιδιά δεν μπορούσαν να πάνε σχολείο, λόγω απόστασης και έλλειψης υποδομών. Η ActionAid στήριξε περισσότερα από 6.400 παιδιά με σχολικά εφόδια και πίεσε την κυβέρνηση να βελτιώσει τις συνθήκες εκπαίδευσης. Το ποσοστό σχολικής διαρροής και πρόωρων γάμων που έφτανε το 65% μειώθηκε στο 30%, χάρη στις νέες σχολικές αίθουσες και στα οικοτροφεία που χτίστηκαν.

Στην Κένυα, η ActionAid υλοποιεί πρόγραμμα σχολικών γευμάτων για να στηρίξει τα παιδιά εν μέσω της επισιτιστικής κρίσης. Μέσα σε έναν χρόνο, 5.422 παιδιά σε 26 σχολεία είχαν εξασφαλισμένο καθημερινά ένα γεύμα στο σχολείο. Και στην Γκάνα, η ActionAid έχει χτίσει πάνω από 60 σχολεία, προσφέροντας σε χιλιάδες παιδιά την ευκαιρία να καθίσουν σε ένα θρανίο, να μορφωθούν και να ονειρευτούν ένα καλύτερο μέλλον.

Γίνε και εσύ το «σχολείο»

Τι ονειρευόμασταν άραγε να γίνουμε όταν μεγαλώσουμε, τι ονειρευόμαστε σήμερα να γίνει ο κόσμος που ζούμε; Μπορεί να μην έχουμε όλοι και όλες τα ίδια όνειρα, έχουμε όμως τη δύναμη να βοηθήσουμε εκατομμύρια παιδιά να κάνουν πραγματικότητα τα δικά τους όνειρα, τη δύναμη να κάνουμε τον κόσμο λίγο πιο δίκαιο.

Με την Αναδοχή της ActionAid, μπορείς να γίνεις και εσύ ο δάσκαλος, το βιβλίο, το τετράδιο για ένα παιδί που το χρειάζεται. Να γίνεις το σχολείο για να γίνουν, όταν μεγαλώσουν, ό,τι ονειρεύονται.

Μάθε περισσότερα για το Πρόγραμμα Αναδοχής της ActionAid εδώ.