Ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει από τα ξημερώματα της Τρίτης τον Βόλο, αφού ένας 20χρονος φοιτητής, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου μετά από μοιραία πτώση σε φωταγωγό πολυκατοικίας.

Ο νεαρός, που σπούδαζε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Αθηνών, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον φωταγωγό, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, σύμφωνα με το thenewspaper.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο «Αχιλλοπούλειο», η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη.

Τα ακριβή αίτια της πτώσης διερευνώνται από την Αστυνομία, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο.