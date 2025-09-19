Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Παρασκευή 19/9, η κίνηση σε αρκετούς δρόμους της Αττικής. Μποτιλιάρισμα παρατηρείται στον Κηφισό ενώ «κατακόκκινο» είναι και το κέντρο της Αθήνας.

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με την Τροχαία ξεκινά από το ύψος του Καλλιμάρμαρου Στάδιου και φτάνει έως τους Αμπελόκηπους.

Καθυστερήσεις σημειώνονται σε όλο το μήκος της Κηφισίας,στην Αθηνών – Κορίνθου και στην Αθηνών – Λαμίας (Κηφισός) αλλά και στην Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15′-20′ από Δημοκρατίας έως Κηφισίας,

10′-15′ από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Την ίδια στιγμή προβλήματα αναμένεται να συναντήσουν και οι οδηγοί που κινούνται σε Μεσογείων, Κατεχάκη, Λεωφόρο Κηφισίας, στη Βασιλίσσης Σοφίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Λεωφόρου Συγγρού.

