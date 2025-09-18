Δώδεκα ολόκληρα χρόνια πέρασαν από εκείνη τη στιγμή που ο 34χρονος μουσικός Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από τις μαχαιριές του μέλους της Χρυσής Αυγής, Γιώργου Ρουπακιά, σε ένα έγκλημα που συγκλόνισε τη χώρα και αποτέλεσε ορόσημο για την ελληνική Δικαιοσύνη και την ιστορική καταδίκη το 2020.

Ο Σύλλογος Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας» σήμερα, Πέμπτη 18/9 δίνει ραντεβού στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα, σε μια συναυλία με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών, ενώ οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Πέμπτη (18/9) με τη συγκέντρωση στο σημείο όπου δολοφονήθηκε και την πορεία στη Μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.

Ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ θα παρευρεθεί στις 17:30 στη συγκέντρωση που διοργανώνουν σωματεία και φορείς στο Κερατσίνι.

Στη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στη μνήμα του Παύλου Φύσσα θα τραγουδήσουν οι: Μάρθα Φριτζήλα, Θανάσης Παπακωνσταντίνου, 1000mods, Ακροβάτες, Βέβηλος, Αλέξανδρος Κτιστάκης, Απόστολος Ρίζος, Σπύρος Γραμμένος, Aria, Otros Mundos, Sigmataf, The Noodles, Urban Pulse.

Κλείνουν στις 15:30 οι σταθμοί του Μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα»

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα» θα κλείσουν σήμερα, Πέμπτη, στις 15:30 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Συγκέντρωση και πορεία και στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη στη μνήμα που Παύλου Φύσσα έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και πορεία.

Το κάλεσμα για τη συγκέντρωση έχει οριστεί στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καμάρας. Στην κινητοποίηση αναμένεται να συμμετάσχουν συλλογικότητες, άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, φοιτητές, καθώς και μέλη της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς.

Λόγω της πορείας, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία, τέσσερις σταθμοί του μετρό θα κλείσουν από τις 4 το απόγευμα, κατόπιν εντολής της Ελληνικής Αστυνομίας. Πρόκειται για τους σταθμούς «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», στους οποίους οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση. Οι υπόλοιποι σταθμοί θα λειτουργούν κανονικά.