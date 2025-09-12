Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στον Κηφισό, στο οποίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και μία μοτοσικλέτα.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματισμό του μοτοσικλετιστή, χωρίς πάντως να υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για την κατάστασή του.

Σε ενημέρωσή της η Τροχαία αναφέρει πως λόγω σύγκρουσης οχημάτων (Δ.X.Φ. με μοτοσικλέτα) υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της γέφυρας Ροσινόλ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, στην περιοχή του Περιστερίου.

Μεγάλες είναι και οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Ειδικότερα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15’-20’ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/Qg6rf8FDj7 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 12, 2025

