Ανακοινώθηκε επίσημα την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού το πλήρες πρόγραμμα των πανελλήνιων εξετάσεων για το έτος 2026.
Για ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ
Στις 29/5/2026:
- Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας)
Στις 3/6/2026:
- Αρχαία Ελληνικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)
- Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών, Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)
- Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας)
Στις 5/6/2026:
- Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)
- Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών, Ο.Π. Σπουδών Υγείας)
- Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)
Στις 8/6/2026:
- Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)
- Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών, Ο.Π. Σπουδών Υγείας)
- Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)
Η ώρα έναρξης των εξετάσεων ορίζεται στις 08:30 το πρωί, κοινή για όλους τους υποψηφίους, ενώ η προσέλευση στις αίθουσες πρέπει να γίνεται το αργότερο έως τις 08:00 το πρωί. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα είναι κοινά για όλους τους μαθητές των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕ.Λ.
Για ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ
Στις 30/5/2026:
- Νέα Ελληνικά
Στις 2/6/2026:
- Μαθηματικά (Άλγεβρα)
Στις 4/6/2026:
- Ανατομία-Φυσιολογία II
- Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)
- Δίκτυα Υπολογιστών
- Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
Στις 6/6/2026:
- Ηλεκτροτεχνία 2
- Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
- Προγραμματισμός Υπολογιστών
- Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
Στις 9/6/2026:
- Υγιεινή
- Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία
- Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)
- Στοιχεία Μηχανών
Στις 11/6/2026:
- Ηλεκτρικές Μηχανές
- Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
- Ναυσιπλοΐα ΙΙ
- Ναυτικές Μηχανές
Στις 13/6/2026:
- Τεχνολογία Υλικών
- Οικοδομική
- Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΜΕΚ ΙΙ)
- Ψηφιακά Συστήματα
Στις 15/6/2026:
- Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού
- Κινητήρες Αεροσκαφών
- Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
Η ώρα έναρξης των εξετάσεων ορίζεται στις 08:30 το πρωί, με την προσέλευση των υποψηφίων να πρέπει να γίνεται έως τις 08:00 το πρωί. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, με εξαίρεση το μάθημα ειδικότητας «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο», για το οποίο η εξέταση διαρκεί τέσσερις (4) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
Για τα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα 2026 ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ
Στις 16/6/2026:
- Αγγλικά (10:00 π.μ.)
Στις 17/6/2026:
- Ελεύθερο Σχέδιο (8:30 π.μ.)
Στις 18/6/2026:
- Γραμμικό Σχέδιο (8:30 π.μ.)
Στις 19/6/2026:
- Γερμανικά (8:30 π.μ.)
Στις 20/6/2026:
- Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (10:00 π.μ.)
Στις 22/6/2026:
- Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (8:30 π.μ.)
Στις 23/6/2026:
- Γαλλικά (8:30 π.μ.)
Στις 24/6/2026:
- Ιταλικά (8:30 π.μ.)
Στις 25/6/2026:
- Ισπανικά (8:30 π.μ.)
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης:
- μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,
- μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:
- των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,
- των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,
- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής
μουσικής διαρκεί 4 ́ έως 6 ́ λεπτά ανά υποψήφιο.
- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια
τρεις (3) ώρες και 30 ́λεπτά.
Προθεσμία Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας για ΤΕΦΑΑ
Η προθεσμία για τη διεξαγωγή της Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας ορίζεται από τη Δευτέρα 15/6/2026 έως και την Παρασκευή 26/6/2026.