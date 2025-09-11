Ανακοινώθηκε επίσημα την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού το πλήρες πρόγραμμα των πανελλήνιων εξετάσεων για το έτος 2026.

Για ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ

Στις 29/5/2026:

Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας)

Στις 3/6/2026:

Αρχαία Ελληνικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών, Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

Στις 5/6/2026:

Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών, Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

Στις 8/6/2026:

Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών, Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

Η ώρα έναρξης των εξετάσεων ορίζεται στις 08:30 το πρωί, κοινή για όλους τους υποψηφίους, ενώ η προσέλευση στις αίθουσες πρέπει να γίνεται το αργότερο έως τις 08:00 το πρωί. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα είναι κοινά για όλους τους μαθητές των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕ.Λ.

Για ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ

Στις 30/5/2026:

Νέα Ελληνικά

Στις 2/6/2026:

Μαθηματικά (Άλγεβρα)

Στις 4/6/2026:

Ανατομία-Φυσιολογία II

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

Δίκτυα Υπολογιστών

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Στις 6/6/2026:

Ηλεκτροτεχνία 2

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Στις 9/6/2026:

Υγιεινή

Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)

Στοιχεία Μηχανών

Στις 11/6/2026:

Ηλεκτρικές Μηχανές

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Ναυσιπλοΐα ΙΙ

Ναυτικές Μηχανές

Στις 13/6/2026:

Τεχνολογία Υλικών

Οικοδομική

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΜΕΚ ΙΙ)

Ψηφιακά Συστήματα

Στις 15/6/2026:

Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού

Κινητήρες Αεροσκαφών

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Η ώρα έναρξης των εξετάσεων ορίζεται στις 08:30 το πρωί, με την προσέλευση των υποψηφίων να πρέπει να γίνεται έως τις 08:00 το πρωί. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, με εξαίρεση το μάθημα ειδικότητας «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο», για το οποίο η εξέταση διαρκεί τέσσερις (4) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Για τα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα 2026 ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ

Στις 16/6/2026:

Αγγλικά (10:00 π.μ.)

Στις 17/6/2026:

Ελεύθερο Σχέδιο (8:30 π.μ.)

Στις 18/6/2026:

Γραμμικό Σχέδιο (8:30 π.μ.)

Στις 19/6/2026:

Γερμανικά (8:30 π.μ.)

Στις 20/6/2026:

Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (10:00 π.μ.)

Στις 22/6/2026:

Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (8:30 π.μ.)

Στις 23/6/2026:

Γαλλικά (8:30 π.μ.)

Στις 24/6/2026:

Ιταλικά (8:30 π.μ.)

Στις 25/6/2026:

Ισπανικά (8:30 π.μ.)

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης:

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής

μουσικής διαρκεί 4 ́ έως 6 ́ λεπτά ανά υποψήφιο.

μουσικής διαρκεί 4 ́ έως 6 ́ λεπτά ανά υποψήφιο. για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια

τρεις (3) ώρες και 30 ́λεπτά.

Προθεσμία Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας για ΤΕΦΑΑ

Η προθεσμία για τη διεξαγωγή της Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας ορίζεται από τη Δευτέρα 15/6/2026 έως και την Παρασκευή 26/6/2026.