Από τις 3 έως τις 5 Οκτωβρίου, οι Σπέτσες θα φιλοξενήσουν το 14ο Spetses Mini Marathon, το μεγαλύτερο multi-sport event της Ελλάδας, που εδώ και πάνω από μια δεκαετία συγκεντρώνει χιλιάδες αθλητές και θεατές από κάθε γωνιά του κόσμου.

Το παρών όπως κάθε χρονιά θα δώσουν κορυφαίοι αθλητές όπως ο Απόστολος Χρήστου, η Ελίνα Τζένγκο, η Αναστασία Μαρινάκου, η Δώρα Γκουντούρα, η Αναστασία Ντραγκομίροβα, ο Απόστολος Σίσκος, η Άννα Ντουντουνάκη και πολλοί ακόμη, που μαζί με τους συμμετέχοντες και τους εθελοντές, θα τιμήσουν με τον καλύτερο τρόπο το μότο του αγώνα: «Νίκη είναι η συμμετοχή».

Το αθλητικό πρόγραμμα είναι εξίσου πλούσιο για μια ακόμη χρονιά: Τρεις δυνατές δρομικές διαδρομές (5 χλμ. Garmin Run Series, 10 χλμ. και 25 χλμ) και δύο εντυπωσιακές κολυμβητικές προκλήσεις (1.500 μέτρα και ο κλασικός διάπλους των 3.000 μέτρων). Δρόμος ή θάλασσα, οι Σπέτσες προσφέρουν μοναδικά τοπία που κόβουν την ανάσα και δοκιμάζουν τα όρια ακόμη και των πιο έμπειρων αθλητών.

Απευθυνόμενη προς τους χιλιάδες φίλους της διοργάνωσης, η Ιδρύτρια και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Spetses Mini Marathon, Μαρίνα Κουταρέλλη, μοιράστηκε το δικό της μήνυμα:

«Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που όλα αυτά τα χρόνια στηρίζετε τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε, ώστε το Spetses Mini Marathon να είναι το κορυφαίο αθλητικό event της χώρας. Σας περιμένουμε στις Σπέτσες!»

05/10/2024. Spetses Mini Marathon. photo Angelos Zymaras

Αντιστοίχως, η Δήμαρχος Σπετσών, Ευγενία Φραγγιά, ανέφερε:

«Με μεγάλη ανυπομονησία είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε το 14Ο Spetses Mini Marathon, τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, που έχει γίνει κομμάτι των Σπετσών και έχει αγκαλιαστεί από τόσους πολλούς ανθρώπους».

Οι εγγραφές παραμένουν ανοιχτές για περιορισμένες θέσεις και πραγματοποιούνται μέσω της επίσημης ιστοσελίδα του αγώνα spetsesmarathon.com

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, αλλά και του Δήμου Σπετσών.

Περισσότερες πληροφορίες

Για το πλήρες πρόγραμμα, τις εγγραφές και όλες τις λεπτομέρειες της διοργάνωσης, επισκεφθείτε:

www.spetsesmarathon.com