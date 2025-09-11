«Μέσα στην Καλαμάτα δεν συνηθίζονται τέτοια ατυχήματα. Ειδικά στην περιοχή τη συγκεκριμένη. Έδωσαν σε ένα παιδί 23 χρονών ένα αυτοκίνητο 2.000 με 2.200 κυβικά, άρα από 150 μέχρι 180 άλογα», είπε ο πατέρας της 19χρονης Κάτιας, που έχασε τη ζωή της σε θανατηφόρο τροχαίο λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (στις 00:10 περίπου), στην οδό Αρτέμιδος.

Ο ίδιος μιλώντας στο STAR, ζητά την τιμωρία των υπευθύνων, δείχνοντας τον 23χρονο οδηγό του οχήματος. «Δεν μου το σκότωσαν στον δρόμο, αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Ποιος; Ένας οδηγός που πριν από έναν μήνα είχε ξανακάνει ατύχημα».

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης, Νικόλαος Ρουσσόπουλος, είπε: «Θεωρούμε ότι το αυτοκίνητο κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα για πόλη. Δεν κόπηκε ο κορμός από τη ρίζα, κόπηκε από πιο ψηλά, που σημαίνει ότι το αυτοκίνητο ίπτατο».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας αποχαιρετά με βαθιά λύπη την Κατερίνα, ένα νέο κορίτσι, μόλις 19 ετών, που… Posted by Σύλλογος Ακοβιτών Αθήνας-Πειραιά "Ο Άγιος Γεώργιος" on Tuesday, September 9, 2025

Το χρονικό

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 23χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δύο δέντρα στη νησίδα του δρόμου και κατόπιν ανετράπη, με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Η 19χρονη, η οποία καθόταν στη θέση του συνοδηγού, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με το tharrosnews.

Ο οδηγός του οχήματος νοσηλεύεται επίσης σοβαρά τραυματισμένος, με την κατάστασή του να παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

Η Τροχαία Καλαμάτας διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ έχει διαταχθεί και πραγματογνωμοσύνη στο όχημα.