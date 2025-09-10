Τη δική του μάχη με στόχο να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 23χρονος σύντροφος της 19χρονης που σκοτώθηκε στην Καλαμάτα και οδηγός του μοιραίου οχήματος.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 9/9, όταν λίγο μετά τις 12:20, αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος, κινούμενο στην οδό Αρτέμιδος, εξετράπη της πορείας του – για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία – και προσέκρουσε σε δέντρα στη νησίδα.

Στο όχημα ο 23χρονος ήταν μαζί με την 19χρονη κοπέλα του που τραυματίστηκε θανάσιμα από τη σφοδρή σύγκρουση.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό, καθώς και η τροχαία.

Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.