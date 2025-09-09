Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (στις 00:10 περίπου), στην οδό Αρτέμιδος, στην Καλαμάτα, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο μίας 19χρονης κοπέλας και τον σοβαρό τραυματισμό του 23χρονου οδηγού.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 23χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δύο δέντρα στη νησίδα του δρόμου και κατόπιν ανετράπη, με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Η 19χρονη, η οποία καθόταν στη θέση του συνοδηγού, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με το tharrosnews.

Ο οδηγός του οχήματος νοσηλεύεται επίσης σοβαρά τραυματισμένος, με την κατάστασή του να παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

Η Τροχαία Καλαμάτας διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ έχει διαταχθεί και πραγματογνωμοσύνη στο όχημα.