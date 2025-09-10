Τραγικό τέλος είχε η θαλάσσια εξόρμηση ενός 68χρονου Γερμανού τουρίστα στην παραλία Αστρακερή της Κέρκυρας, καθώς έχασε τη ζωή του το πρωί της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, ο άτυχος άνδρας «ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του» από τη θάλασσα και «διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του».

«Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας» για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.