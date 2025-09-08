Τροχαίο στο οποίο ενεπλάκησαν ένα ΙΧ αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη λεωφόρο Κηφισίας. Ένας ανήλικος τραυματίστηκε ελαφρά.

Σύμφωνα με την Τροχαία, λόγω του τροχαίου ατυχήματος υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της οδού Ερυθρού Σταυρού, στο ρεύμα προς Κηφισιά στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.



