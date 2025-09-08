Σε περιπέτεια εξελίχθηκε η εξόρμηση μιας παρέας τριών ατόμων στην Γκιώνα, καθώς, στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν την κορυφή του υψηλότερου βουνού της Στερεάς Ελλάδας, κατέληξαν να χρειάζονται διάσωση από την Πυροσβεστική.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το απόγευμα της Κυριακής (7/9/25), σε ένα από τα δύσβατα μονοπάτια της περιοχής, το ένα μέλος της παρέας, 57 ετών, τραυματίστηκε στο πόδι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιστρέψει σε ασφαλές μέρος. Στο σημείο που τραυματίστηκε έμεινε και ο γιος του, ενώ ο τρίτος της παρέας θέλησε να αναζητήσει βοήθεια.

Χάθηκε όταν πήγε να βρει βοήθεια, έσπευσαν πυροσβέστες μετά από κλήση στο 112

Τελικά η συγκεκριμένη ιδέα αποδείχτηκε λανθασμένη, καθώς ο ίδιος χάθηκε και οι πυροσβέστες που κλήθηκαν μέσω του «112» ανέλαβαν διπλή αποστολή εντοπισμού: τόσο του τραυματία, όσο και του ατόμου που αποπροσανατολίστηκε μέσα στο δάσος.

Από την Π.Υ. Άμφισσας και τον Διοικητή της Αντιπύραρχο, Κώστα Μαραγιάννη, στήθηκε μεγάλη επιχείρηση στην οποία πήραν μέρος 13 πυροσβέστες από Άμφισσα και Λιδωρίκι, αλλά και επτά συνάδελφοί τους από την 7η ΕΜΑΚ που έσπευσε από τη Λαμία.

Το βράδυ της Κυριακής οι διασώστες εντόπισαν τον τραυματία με τον γιο του, όμως, λόγω της κατάστασής του, σε συνδυασμό με το δύσβατο του σημείου, ήταν αδύνατο να τον κατεβάσουν με ασφάλεια σε κατοικημένη περιοχή. Ευτυχώς, τις πρώτες πρωινές ώρες εντοπίστηκε, καλά στην υγεία του, και το τρίτο άτομο της παρέας.

Με το πρώτο φως της ημέρας πέταξε ελικόπτερο, προκειμένου να γίνει αεροδιακομιδή του τραυματία στο νοσοκομείο Λαμίας. Η αποστολή ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρωί της Δευτέρας.