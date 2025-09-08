Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου στην Πυροσβεστική, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν στην εθνική οδό Λαμίας – Καρπενησίου, στο 11ο χιλιόμετρο, λίγο μετά τη διασταύρωση Αμουρίου.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Η οδηγός του αυτοκινήτου μόλις είδε καπνούς να βγαίνουν από τη μηχανή, το ακινητοποίησε στο πλάι και ειδοποίησε τις Αρχές, χωρίς η ίδια να κινδυνεύσει.

Στο σημείο έφτασαν εσπευσμένα δύο πυροσβεστικά οχήματα από Αργυροχώρι και Λαμία, μαζί με το Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας, Γεώργιο Κρεμμύδα.

Η φωτιά πρόλαβε να καταστρέψει ολοσχερώς τη μηχανή του οχήματος, ευτυχώς όμως οι πυροσβέστες δεν επέτρεψαν να επεκταθεί στον περιβάλλοντα χώρο, που ήταν γεμάτος με ξηρά χόρτα.