«Συναγερμός» σήμανε στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης μεταφέρθηκαν εκεί δύο μικρά παιδιών, κάτω των 5 ετών, σε σοβαρή κατάσταση και σχεδόν λιπόθυμα.

Μιλώντας με τους γιατρούς οι γονείς τους υποστήριξαν πως τα παιδιά έπαιζαν σε χωράφι που βρίσκεται κοντά στο σπίτι τους όταν ένιωσαν αδιαθεσία. Οι ίδιοι ενημέρωσαν τους γιατρούς πως πιθανότατα τα παιδιά κατανάλωσαν κάποιο φυτοφάρμακο από κουτί που ήταν πεταμένο στο χωράφι.

Σύμφωνα με το evros-news, τα δύο παιδιά νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική και η κατάσταση της υγείας τους έχει βελτιωθεί, ενώ δεν υπάρχει πια κίνδυνος για τη ζωή τους.

Από τη διοίκηση του Νοσοκομείου ενημερώθηκε και το Αστυνομικό Τμήμα που επιλήφθηκε της υπόθεσης, αφού ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί η αιτία της δηλητηρίασης. Οι αστυνομικοί αναμένουν απόφαση του εισαγγελέα, αν θα ασκηθεί δίωξη για παραμέληση στους γονείς τους.