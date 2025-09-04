Ένα τραγικό τέλος είχε η εξαφάνιση του 53χρονου ψαροντουφεκά που αναζητούνταν από τη Δευτέρα στα παράλια των Χανίων.

Σήμερα το πρωί, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εντοπίστηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Στόμιο και τη Χρυσοσκαλίτισσα, βάζοντας δραματικό επίλογο στις αγωνιώδεις έρευνες.

Η περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσβατη και βραχώδης, ενώ επικρατούν ισχυροί δυτικοί άνεμοι, γεγονός που δυσκολεύει τις προσπάθειες ανδρών του Λιμενικού και της ΕΜΑΚ, οι οποίοι επιχειρούν για την ανάσυρση της σορού, είτε από τη θάλασσα είτε από τη στεριά.

Ο άτυχος άνδρας είχε φύγει για ψάρεμα τη Δευτέρα στη Βουλισμένη, βορειοδυτικά της Παλαιόχωρας.

Το αυτοκίνητό του βρέθηκε ακινητοποιημένο στο ίδιο σημείο από κατοίκους, οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρχές.