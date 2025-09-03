Τον Μάιο του 2024, η 57χρονη Χαρά, κομμώτρια στην Πάτρα, πέθανε λίγες ώρες αφότου έκανε λιποαναρρόφηση στην Αθήνα.

Η κόρη της, Ελένη μίλησε στην εκπομπή Power Talk και συγκίνησε με την εξομολόγησή της για τον θάνατο της μητέρας της.

«16 μήνες κλείνει τώρα που έφυγε από τη ζωή. Περιμένω να βγει μια γνωμάτευση για να μπορέσω να κινηθώ νομικά. Θέλω να μάθω από τι “έφυγε” η μητέρα μου» είπε αρχικά η νεαρή. Όπως είπε η Τατιάνα Στεφανίδου, οι ιατροδικαστές που είχαν αναλάβει την υπόθεση της μητέρας της Ελένης, είναι αυτοί που έχουν τεθεί σε αναστολή, λόγω της εμπλοκής τους στην υπόθεση Πισπιρίγκου.

«Μπήκε για μια επέμβαση ρουτίνας, δεν ήταν σε νοσοκομείο αλλά σε αισθητικό κέντρο. Μου έδωσε ο γιατρός οδηγίες για την ανάρρωση της μητέρας μου, το βράδυ άρχισαν οι πόνοι. Θεωρώ ότι ήταν φυσιολογικό, άρχισε να ζαλίζεται και να έχει υποθερμία. Δεν μπορούσα να βρω γιατρό, προσπαθούσα επανειλημμένα να επικοινωνήσω μαζί του. Σκέφτηκα να πάμε απευθείας σε κάποιο εφημερεύον νοσοκομείο. Μια μέρα μετά βρήκα τον γιατρό και μου ζήτησε να την πάω κάποιες ώρες μετά γιατί το πρόγραμμα του ήταν φίσκα. Του εξήγησα ότι λιποθύμησε πάνω μου» περιέγραψε η κόρη της 57χρονης.

«Ήθελε να με πετάξει έξω από το νοσοκομείο. Έβγαλαν και τη μητέρα μου έξω με το καρότσι, μου χορήγησαν κάποια ηρεμιστικά. Μου είπε ο γιατρός ότι ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται διαφορετικά τους πόνους και ότι εγώ ταράζω την ηρεμία των άλλων ασθενών στα Επείγοντα. Η μητέρα μου είχε αρχίσει να χάνει την αίσθηση του περιβάλλοντος. Λιποθύμησε δυο φορές. Υπογράψαμε, φύγαμε από το νοσοκομείο. Πήγα να την ταΐσω και η μητέρα μου έπαθε εγκεφαλικό στα χέρια μου. Στράβωσε το στόμα της και έμεινε μουγκή» λέει συγκινημένη η Ελένη.

«Σπούδαζα στην Αθήνα. Παράτησα τις σπουδές μου εξαιτίας του θανάτου της μητέρας μου. Δεν πρόλαβα. Άλλαξε η ζωή μου» κατέληξε το νεαρό κορίτσι.