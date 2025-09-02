Με την τραπεζική τους κάρτα ή με ανέπαφη συναλλαγή με το κινητό τους θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν το μετρό Θεσσαλονίκης οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης. Με την εγκατάσταση 104 νέων εκδοτηρίων με POS, η διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων γίνεται πιο εύκολη και ψηφιακή.

Τα νέα μηχανήματα, που αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία μέχρι την Παρασκευή, δηλαδή πριν από τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα δίνουν τη δυνατότητα στους επιβάτες είτε να εκδίδουν εισιτήρια είτε να φορτίζουν την κάρτα τους χωρίς τη χρήση μετρητών.

Τα εκδοτήρια POS υποστηρίζουν έξι γλώσσες, ώστε να διευκολύνονται και οι τουρίστες, ενώ οι πληρωμές γίνονται είτε με εισαγωγή της τραπεζικής κάρτας στη σχετική υποδοχή είτε ανέπαφα, με χρήση τεχνολογίας NFC (Near Field Communication), είτε από κάρτα είτε από κινητό τηλέφωνο.

Ποια η διαφορά με την Αθήνα

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με το μετρό της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη η λειτουργία Tap2Ride, που επιτρέπει στους επιβάτες να εισέρχονται στον σταθμό απευθείας με το «σκανάρισμα» της κάρτας ή του κινητού τους στα επικυρωτικά μηχανήματα.

Έτσι, προς το παρόν, το ανέπαφο σύστημα περιορίζεται στα εκδοτήρια εισιτηρίων και όχι στις πύλες εισόδου των σταθμών.