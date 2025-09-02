Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10:00 το πρωί της Δευτέρας στην Παλιά Εθνική Οδό Κατερίνης, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός οδηγού.

Σύμφωνα με το olympiobima, το Ι.Χ. που οδηγούσε ομογενής από τη Γερμανία πέρασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα.

Από τη σύγκρουση ή ενδεχομένως από παθολογικά αίτια που προηγήθηκαν, ο οδηγός έχασε τη ζωή του. Οι επιβάτες του δεύτερου αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκαν και παραμένουν καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Τροχαία Κατερίνης, η Πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άτυχο οδηγό στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Τροχαία έχει αναλάβει την έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.