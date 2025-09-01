Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο οδηγός της νταλίκας που ανατράπηκε και τυλίχτηκε στις φλόγες στην εθνική Αθηνών – Κορίνθου.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο 43ο χιλιόμετρο της εθνικής, στο ρεύμα προς Αθήνα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο οδηγός νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Λόγω του ατυχήματος, πραγματοποιούνται οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: