Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο οδηγός της νταλίκας που ανατράπηκε και τυλίχτηκε στις φλόγες στην εθνική Αθηνών – Κορίνθου.
Το τροχαίο σημειώθηκε στο 43ο χιλιόμετρο της εθνικής, στο ρεύμα προς Αθήνα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Ο οδηγός νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας.
Λόγω του ατυχήματος, πραγματοποιούνται οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
- Η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα πραγματοποιείται από τον κόμβο Κινέττας μέσω της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου,
- Η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο διεξάγεται κανονικά από τη ΝΕΟ Αθηνών – Κορίνθου από τις 2 δεξιές λωρίδες κυκλοφορίες.