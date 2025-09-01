Κλειστή είναι αυτή την ώρα η Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος της Κακιάς Σκάλας και στα δύο ρεύματα, αφότου μία νταλίκα ανετράπη και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Ακινητοποιημένα είναι, σύμφωνα με το Korinthostv, εκατοντάδες αυτοκίνητα.

Λόγω του ατυχήματος, πραγματοποιούνται οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα πραγματοποιείται από τον κόμβο Κινέττας μέσω της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, Η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο διεξάγεται κανονικά από τη ΝΕΟ Αθηνών – Κορίνθου από τις 2 δεξιές λωρίδες κυκλοφορίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε όταν η νταλίκα συγκρούστηκε μετωπικά, με άλλο όχημα, με συνέπεια τον τραυματισμό του οδηγού της νταλίκας.