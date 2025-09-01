1η Σεπτεμβρίου και η κίνηση επέστρεψε από νωρίς σήμερα στους δρόμους, με αρκετά σημεία του οδικού δικτύου να βρίσκονται στο «κόκκινο».

Ακόμη χειρότερη έκανε την κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας ένα τροχαίο που σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα. Στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα τρόλεϊ, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα.

Σύμφωνα με την Τροχαία, λόγω σύγκρουσης οχημάτων υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αμαλίας στο ύψος των Στυλών Ολυμπίου Διός, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σύνταγμα.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.

