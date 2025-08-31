Μια γυναίκα που εργάζεται ως χειρίστρια γερανού έχει ανεβάσει βίντεο στο TikTok από ύψος 150 μέτρων ενώ εργαζόταν, πάνω από τα εντυπωσιακά έργα ανάπλασης στο Ελληνικό. Τα βίντεο της έχουν γίνει viral.

Μιλώντας στα γαλλικά, ξεκινά με τη φράση: «Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω πώς οδηγώ τον γερανό» λέει κι εξηγεί βήμα-βήμα τη διαδικασία χειρισμού ενός από τα τεράστια γερανοφόρα οχήματα, που έχουν εγκατασταθεί στο Ελληνικό.

Η χειρίστρια δεν περιορίστηκε μόνο στην παρουσίαση του εξοπλισμού, αλλά προχώρησε και σε διάλογο με τους followers της, απαντώντας σε απορίες που της έθεσαν για τον τρόπο λειτουργίας του γερανού. Το βίντεο έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες σχόλια, με τους χρήστες να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για τη δεξιοτεχνία της αλλά και για την ψυχραιμία με την οποία εργάζεται σε συνθήκες που απαιτούν υψηλή συγκέντρωση και αίσθημα ευθύνης.

Αξίζει να σημειωθεί πως ειδικά τον τελευταίο χρόνο εντυπωσιακά γερανοφόρα οχήματα, έχουν κατακλύσει πολλές από τις περιοχές του πρώην αεροδρομίου.