Σειρά από πανηγύρια στη φημισμένη γι’ αυτά Ικαρία, ακυρώνονται εξαιτίας εντός τραγικού τροχαίο δυστυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στον Άγιο Κήρυκο και στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος οδηγός μοτοσικλέτας.

Ο 19χρονος, ο οποίος καταγόταν από την Ικαρία, βύθισε στο πένθος το νησί, και αρκετοί σύλλογοι πήραν απόφαση ακύρωσης των προγραμματισμένων πανηγυριών τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, 29 Αυγούστου.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Αγίου Παντελεήμονα «ο Ίκαρος», αναφέρει πως ακυρώνεται λόγω πένθους το πανηγύρι που είχε προγραμματιστεί για σήμερα 27 Αυγούστου, ανήμερα του Αγίου Φανουρίου.

ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΝΘΟΥΣ – ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ 1.00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΝΑ ΠΑΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΦΑΓΗΤΟ Posted by Ικαριώτικα Πανηγύρια on Wednesday, August 27, 2025

«Ως Σύλλογος εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του παιδιού. Είμαστε δίπλα τους σε αυτές τις δύσκολες ώρες», τονίζεται.

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΟ ΜΑΥΡΑΤΟ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΝΘΟΥΣ Posted by Ικαριώτικα Πανηγύρια on Wednesday, August 27, 2025

Ακυρώθηκε ακόμα και το προγραμματισμένο για την Παρασκευή πανηγύρι στο Μαυράτο.