Σειρά από πανηγύρια στη φημισμένη γι’ αυτά Ικαρία, ακυρώνονται εξαιτίας εντός τραγικού τροχαίο δυστυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στον Άγιο Κήρυκο και στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος οδηγός μοτοσικλέτας.
Ο 19χρονος, ο οποίος καταγόταν από την Ικαρία, βύθισε στο πένθος το νησί, και αρκετοί σύλλογοι πήραν απόφαση ακύρωσης των προγραμματισμένων πανηγυριών τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, 29 Αυγούστου.
Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Αγίου Παντελεήμονα «ο Ίκαρος», αναφέρει πως ακυρώνεται λόγω πένθους το πανηγύρι που είχε προγραμματιστεί για σήμερα 27 Αυγούστου, ανήμερα του Αγίου Φανουρίου.
«Ως Σύλλογος εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του παιδιού. Είμαστε δίπλα τους σε αυτές τις δύσκολες ώρες», τονίζεται.
Ακυρώθηκε ακόμα και το προγραμματισμένο για την Παρασκευή πανηγύρι στο Μαυράτο.