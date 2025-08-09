Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή στο Λεοντάρι Αρκαδίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε κοντά στη Μονή Μπούρα, στην περιοχή του Λεονταρίου Μεγαλόπολης.

Στο σημείο βρίσκονται 42 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και έντεκα πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος, την επιχείρηση κατάσβεσης ενισχύουν έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού για την ανάσχεση της πυρκαγιάς.