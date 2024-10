Πραγματοποιήθηκαν σήμερα το μεσημέρι στο παλάτι των Ιπποτών στη Ρόδο, τα εγκαίνια της έκθεσης «From the Knights Hospitallers to the Knights of Malta» του Κυρίαρχου Στρατιωτικού Νοσηλευτικού Τάγματος του Αγίου Ιωάννου της Ιερουσαλήμ, της Ρόδου και της Μάλτας.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον μέγα μάγιστρο του τάγματος Fra’ John T. Dunlap, ενώ παρέστησαν οι βουλευτές Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας και Βασίλης Υψηλάντης, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών.

Στον χαιρετισμό της η υπουργός Πολιτισμού κ. Μενδώνη επεσήμανε τα εξής:

«Με ιδιαίτερη χαρά και ξεχωριστή τιμή σας καλωσορίζω σήμερα εδώ, στο εμβληματικό Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου της Ρόδου, με την ευκαιρία των επισήμων εγκαινίων της νέας μόνιμης έκθεσης, “από τους Ιωαννίτες στους Ιππότες της Μάλτας”, στους χώρους που έχουν ήδη από δεκαετιών παραχωρηθεί στο Τάγμα για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Η σημερινή ημέρα είναι ιστορική καθώς σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη επίσκεψη μεγάλου μαγίστρου του Κυρίαρχου Στρατιωτικού Νοσοκομειακού Τάγματος του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ, της Ρόδου και της Μάλτας στην Ελλάδα, μετά την έναρξη διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελληνική Δημοκρατία και την Μάλτα το 2021.

Επιπλέον, είναι η πρώτη φορά μετά από πεντακόσια χρόνια, που μέγας μάγιστρος επισκέπτεται το νησί της Ρόδου, αυτόν τον χώρο όπου το Τάγμα διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο για 217 χρόνια από το 1310 ως 1523. Η Ρόδος, ένας τόπος όπου πλείστες πολιτιστικές παραδόσεις έχουν εντυπωθεί ανεξίτηλα στα αναρίθμητα μνημεία όλων των ιστορικών περιόδων, δημιουργώντας ένα αμάλγαμα πολιτισμών, υποδέχεται τους σύγχρονους απογόνους των μεσαιωνικών ιπποτών ως αναπόσπαστο κομμάτι της πλούσιας ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς αυτού του νησιού.

Η έκθεση που παρουσιάζεται επίσημα σήμερα και διαμορφώθηκε με μέριμνα του ίδιου του Τάγματος και την ενεργό συνδρομή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, σε αντικατάσταση της παλαιότερης που χρονολογείτο από το 1999, αποτελεί ένα σύγχρονο φόρο τιμής στους Ιππότες οι οποίοι έγραψαν με χρυσά γράμματα τη δική τους σελίδα στην ιστορία της Μεσογείου, της Ρόδου και εν τέλει της Ελλάδας.

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που το επιστολικό αυτό ταξίδι συνεχίζεται με νέες δράσεις οι οποίες τιμούν το παρελθόν μας και ενισχύουν περαιτέρω τους δεσμούς μας.

Εύχομαι, η συγκεκριμένη έκθεση να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και αφετηρία πρωτοβουλιών που θα προάγουν και θα αναδεικνύουν την κοινή πολιτιστική μας κληρονομιά.

Η πρώτη επίσημη επίσκεψη μεγάλου μαγίστρου με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Τάγματος, επισφραγίζει τη φιλία και τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνεργασία ανάμεσα στο Τάγμα και την Ελλάδα.

Το Τάγμα έχει να επιδείξει μία συνεχή ιστορία και προσφορά εννιακοσίων ετών, η αποστολή του είναι πάντα επίκαιρη. Και σήμερα, όταν η Ευρώπη αλλά και η ευρύτερη περιοχή μας, λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, αντιμετωπίζουν τη σκιά του πολέμου.

Υψηλότατε, σας καλωσορίζω εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης στην Ελλάδα και εύχομαι η παρουσία σας σήμερα εδώ να ενισχύσει τις διμερείς μας σχέσεις και να ιδρύσει τις προϋποθέσεις για την προώθηση νέων συνεργασιών στο κοινωνικό, ανθρωπιστικό και πολιτιστικό σας έργο».

Το 2024, η έκθεση που άνοιξε ξανά για το κοινό έχει ως στόχο να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της ιστορίας του Τάγματος, από τις απαρχές του μέχρι σήμερα, σε συνάρτηση με το νησί της Ρόδου και την Ελλάδα.

Η έκθεση περιλαμβάνει τέσσερις αίθουσες με οθόνες προβολής, σημαντικά αντικείμενα και έγγραφα για την αφήγηση της ιστορίας του Τάγματος. Περιλαμβάνει επίσης αποκλειστικές αναπαραγωγές, όπως η Πράξη Δωρεάς του Καρόλου Ε’ που παραχώρησε τη Μάλτα στους Ιππότες του Αγίου Ιωάννη το 1530 και τη σεβαστή εικόνα της Παναγίας του Φιλερήμου, καθώς και ένα τρισδιάστατο μοντέλο του συριακού μεσαιωνικού κάστρου «Krak des Chevaliers».