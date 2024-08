Στην Ντόχα του Κατάρ, ξεκίνησε η νέα προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός, με συνομιλίες που στοχεύουν στην επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων, δήλωσε στο Ρόιτερς αξιωματούχος με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ αναμένεται να συμμετάσχει στον νέο γύρο συνομιλιών μαζί με τους εταίρους του από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και τον πρωθυπουργό του Κατάρ.

Οι διαπραγματεύσεις χαρακτηρίζονται ως το «τελικό στάδιο» προσπάθειας τερματισμού της σύγκρουσης – πρόκειται να επαναληφθούν την Πέμπτη, καθώς οι τοπικές υγειονομικές αρχές δήλωσαν ότι ο αριθμός των νεκρών Παλαιστινίων ξεπέρασε τις 40.000.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι διαμεσολαβητές εταίροι Αίγυπτος και Κατάρ θα πλαισιωθούν από Ισραηλινούς αντιπροσώπους στην πρωτεύουσα του Κατάρ, αλλά η Χαμάς δεν θα παρευρεθεί, επιβεβαίωσε στην Washington Post την Τετάρτη ο Γκάζι Χαμάντ, μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας της ομάδας.

#BREAKING: Truce talks have begun in Doha over the Gaza conflict, AFP reports, citing a source familiar with the negotiations. pic.twitter.com/N8YtqsE9fd