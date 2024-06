Την Πέμπτη 20 Ιουνίου, το Dusit Suites Athens γέμισε με καλοκαιρινή διάθεση και άνοιξε το εντυπωσιακό rooftop του για να φιλοξενήσει την αντηλιακή σειρά της NIVEA, που συνοδεύει τις καλύτερες στιγμές των καλοκαιρινών διακοπών μας. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στα νέα προϊόντα της κορυφαίας σειράς της NIVEA, το NIVEA SUN UV Derma Skin Clear SPF50+ για το πρόσωπο, το οποίο παρέχει υψηλή αντηλιακή προστασία και απευθύνεται στις ανάγκες των επιδερμίδων με τάση για ατέλειες, καθώς και το NIVEA SUN KID’S SWIM & PLAY ULTRA SPF50+ για την παιδική επιδερμίδα, που προστατεύει από τα εγκαύματα και την αφυδάτωση.

Με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με την υπεύθυνη χρήση αντηλιακής προστασίας και την ενημέρωση για τις συνέπειες που έχει η έκθεση στις ακτίνες UV, η NIVEA παρουσίασε ένα καινοτόμο installation με υπεριώδη (UV) βιντεοσκόπηση, που δείχνει πώς η αντηλιακή προστασία απορροφά τις ακτίνες UV και επιτρέπει στην επιδερμίδα να φαίνεται πιο σκούρα. Μέσα από την πολυετή εμπειρία της, η NIVEA μας προσφέρει την κατάλληλη πληροφόρηση για την επιλογή των ιδανικών προϊόντων που καλύπτουν τις ανάγκες της επιδερμίδας μας, τόσο για την περιποίηση του προσώπου όσο και του σώματος, για παιδιά και ενήλικες.

ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ UV FACE

Με έμφαση στις ανάγκες της επιδερμίδας του προσώπου, η ΝΙVEA συστήνει το καινοτόμο NIVEA SUN UV Face Derma Skin Clear SPF50+, που προσφέρει υψηλή αντηλιακή προστασία, σύμφωνα με τις εξειδικευμένες ανάγκες επιδερμίδων με τάση για ατέλειες. Χάρη στην ελαφριά μη-λιπαρή του σύνθεση, μειώνει την εμφάνιση ερεθισμών της επιδερμίδας και εξασφαλίζει ένα ματ αποτέλεσμα που διαρκεί έως και 8 ώρες. Το νέο λανσάρισμα ήρθε για να ενισχύσει την αντηλιακή σειρά προσώπου NIVEA SUN, στην οποία ανήκει και τo NIVEA UV FACE Triple Protect, που προστατεύει την επιδερμίδα εξωτερικά από τις ακτίνες UVA/UVB και από τις επιπτώσεις της Ορατής Ακτινοβολίας Υψηλής Ενέργειας (HEVL), όπως η πρόωρη γήρανση της επιδερμίδας, ενώ πρόκειται για ένα πολύ ελαφρύ και ενυδατικό αντηλιακό με Υαλουρονικό που απορροφάται αμέσως και αφήνει διάφανο αποτέλεσμα στην επιδερμίδα.

ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ME NIVEA SUN

Για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν φυσικό μαύρισμα με ασφάλεια, η σειρά NIVEA SUN PROTECT AND BRONZE είναι η ιδανική επιλογή. Τα προϊόντα της σειράς αυτής προσφέρουν διπλή δράση, παρέχοντας προστασία από τις ακτίνες UVA και UVB, προστατεύοντας από ηλιακά εγκαύματα και πρόωρη γήρανση, ενώ ταυτόχρονα με το εκχύλισμα προ-μελανίνης, ενισχύουν τη φυσική διαδικασία μαυρίσματος της επιδερμίδας.

Η σειρά NIVEA UV PROTECT & MOISTURE συνδυάζει ενυδάτωση και προστασία από τις ακτίνες UVA/UVB, χάρη στα αξιόπιστα φίλτρα UV. Επιπλέον, η αντιοξειδωτική βιταμίνη Ε που περιέχει, ενισχύει τον αμυντικό μηχανισμό της επιδερμίδας, προσφέροντας προστασία και εκ των έσω.

Για άμεση και αποτελεσματική αντηλιακή προστασία, τα προϊόντα της σειράς NIVEA SUN PROTECT AND DRY TOUCH είναι η ιδανική λύση. Παρέχουν προστασία από τις ακτίνες UVA/UVB, αποτρέπουν ηλιακά εγκαύματα και πρόωρη γήρανση της επιδερμίδας. Η ελαφριά, μη λιπαρή τους σύνθεση, ανθεκτική στον ιδρώτα και στο νερό, τα καθιστά κατάλληλα για αθλητικές δραστηριότητες. Είναι εύκολα στην εφαρμογή, απορροφώνται άμεσα και δεν αφήνουν λευκά σημάδια.

Για ένα χρυσαφένιο και έντονο μαύρισμα που διαρκεί, η σειρά NIVEA SUN DEEP TAN είναι η κατάλληλη επιλογή. Με σύνθεση που περιέχει εκχύλισμα καροτίνης και βιταμίνη Ε, τα προϊόντα της σειράς αυτής προσφέρουν ένα υπέροχο μαύρισμα, εξασφαλίζοντας παράλληλα προστασία από τις ακτίνες UVA/UVB, έχοντας πάντα ως απόλυτη προτεραιότητα την υγεία της επιδερμίδας.

ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ME NIVEA SUN KIDS PROTECT & CARE ΚΑΙ NIVEA SUN

Τα προϊόντα NIVEA SUN KIDS PROTECT AND CARE ενισχύονται με το ολοκαίνουργιο NIVEA SUN KID’S SWIM & PLAY ULTRA SPF50+, που προστατεύει από τα εγκαύματα και την αφυδάτωση της επιδερμίδας. Όλα τα προϊόντα της σειράς διαθέτουν extra ανθεκτική σύνθεση στο νερό, ενώ βοηθούν στη μείωση του ρίσκου των αλλεργιών που προκαλούνται από τον ήλιο. Είναι κατάλληλα για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Επιπλέον, η σειρά NIVEA SUN BABIES & KIDS προσφέρει άμεση προστασία με σύνθεση χωρίς άρωμα, που απορροφάται εύκολα και είναι κατάλληλη για μωρά από 6 μηνών και πάνω.

LAST BUT NOT LEAST: ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ NIVEA SUN AFTER SUN

Το NIVEA SUN After Sun Moisture Lotion με Αλόη προσφέρει άμεση δροσιά και καταπράυνση στην επιδερμίδα μετά την έκθεση στον ήλιο, ανακουφίζοντας τα σημάδια καταπόνησης. Η σύνθεσή του, εμπλουτισμένη με Βιολογική Αλόη και Υαλουρονικό, παρέχει 48ωρη ενυδάτωση και βοηθά στην αποκατάσταση της υγρασίας της επιδερμίδας. Χάρη στη μη κολλώδη και μη λιπαρή σύνθεσή του, απορροφάται γρήγορα, συμβάλλοντας στην αποφυγή του ξεφλουδίσματος. Το δροσιστικό NIVEA SUN After Sun Moisture Lotion με Αλόη, εξασφαλίζει την αποκατάσταση της απώλειας υγρασίας της επιδερμίδας, διατηρώντας την υγιή και ενυδατωμένη.