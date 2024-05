Σαν σήμερα το 1883, στην Κύμη της Εύβοιας, γεννήθηκε ένας άνδρας που θα έπαιζε καθοριστικό ρόλο στην προληπτική ιατρική σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Γεώργιος Παπανικολάου, γιος ενός γιατρού και πολιτευτή, θα αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στην ιστορία της ιατρικής με την ανακάλυψη της πρωτοποριακής κυτταροδιαγνωστικής μεθόδου, γνωστής ως τεστ Παπ, μια μέθοδος που συνεχίζει να σώζει χιλιάδες ζωές γυναικών ανά τον κόσμο κάθε χρόνο.

Απέκτησε μια ευρεία καλλιέργεια, μεγαλώνοντας με γαλλικά, Ωδείο και ανάγνωση και αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Γ. Παπανικολάου μετακόμισε στις ΗΠΑ όπου και ξεκίνησε την έρευνα που θα τον οδηγούσε στην εφεύρεση του τεστ Παπ.

Η πρώτη σημαντική ανακάλυψη που οδήγησε στην ανάπτυξη του τεστ Παπανικολάου έγινε το 1928, όταν παρατήρησε ότι η εξέταση του τραχήλου με μικροσκόπιο μπορεί να δείξει ανωμαλίες και να ανιχνεύσει προκαρκινικά κύτταρα.

Αυτή η παρατήρηση οδήγησε στη συστηματική έρευνα και ανάπτυξη της μεθόδου του τεστ Παπ, με στόχο την πρόληψη και την πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Η αναγνώριση της μεθόδου ήρθε μετά από τη δημοσίευση του άρθρου “Diagnosis of Uterine Cancer by the Vaginal Smear” στο American Journal of Obstetrics and Gynecology το 1941, το οποίο συνέγραψε μαζί με τον Dr. Herbert Traut. Αυτή η δημοσίευση σηματοδότησε την αρχή της ευρείας υιοθέτησης του τεστ Παπ στην κλινική πρακτική.

Η συμβολή του Γεωργίου Παπανικολάου στην ιατρική επιστήμη είναι αναμφισβήτητη. Εκτιμάται ότι το τεστ Παπ έχει μειώσει τη θνησιμότητα από καρκίνο του τραχήλου κατά περισσότερο από 70%, σώζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ζωές.

Ο ρόλος της συζύγου του Ανδρομάχης Μαυρογένους στην ανακάλυψη

Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ο ρόλος που έπαιξε η γυναίκα του σε αυτήν την ανακάλυψη. Η Ανδρομάχη Μαυρογένους Παπανικολάου ήταν κόρη στρατιωτικού και απόγονος της ηρωίδας της ελληνικής επανάστασης, Μαντώ Μαυρογένους. Η ίδια υπήρξε βοηθός του ενώ όταν χρειάστηκε να γίνουν πειράματα σε ανθρώπους, υπήρξε και το πρώτο “υποκείμενο” της μελέτης του. Έτσι εξεταζόταν καθημερινά από τον σύζυγό της ενώ παρείχε δείγματα κυττάρων από τον δικό της τράχηλο της μήτρας.

Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο

1779: Η Αυστρία και το Βασίλειο της Πρωσίας υπογράφουν τη Συνθήκη του Τέσεν, τερματίζοντας τον Πόλεμο της Βαυαρικής Διαδοχής.

1787: Ο πλοίαρχος Άρθουρ Φίλιπ αναχωρεί από το Πόρτσμουθ της Αγγλίας με έντεκα πλοία γεμάτα καταδίκους (ο «Πρώτος Στόλος»), για να δημιουργήσει αποικία στην Αυστραλία.

1821: Η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει τον δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου (οπλαρχηγοί: Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, Ηλίας Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μαυρομιχάλης, Δημήτρης Πλαπούτας κ.ά.).

1830: Ο Ισημερινός αποκτά την ανεξαρτησία του από τη Μεγάλη Κολομβία.

1846: Οι Ηνωμένες Πολιτείες κηρύσσουν πόλεμο στο Μεξικό.

1880: Στο Νιού Τζέρσεϊ, ο Τόμας Έντισον πραγματοποιεί την πρώτη δοκιμαστική λειτουργία του ηλεκτροκίνητου σιδηροδρόμου.

1883: Γεννιέται ο Γεώργιος Παπανικολάου, ο μεγάλος ερευνητής και γιατρός Έλληνας γιατρός, γνωστός παγκοσμίως για το «Τεστ Παπ».

1888: Με την υπογραφή του «Χρυσού Νόμου» («Lei Áurea»), η Βραζιλία καταργεί τη δουλεία.

1890: Ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια.

1912: Ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη πτήση με στρατιωτικό αεροπλάνο στην Ελλάδα.

1909: Γίνεται η εκκίνηση του 1ου Γύρου της Ιταλίας, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας.

1912: Ιδρύεται ο πρόδρομος της σημερινής Βρετανικής Αεροπορίας (RAF), η Royal Flying Corps (RFC).

1916: Ξεκινά η εισβολή του Βουλγαρικού στρατού στη Μακεδονία κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, που είχε ως αποτέλεσμα τη βουλγαρική κατοχή ελληνικών εδαφών (1916-1918).

1917: Καταγράφεται το θαύμα της Φατίμα. Η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο ομώνυμο χωριό της Πορτογαλίας. Από τότε, η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας συρρέουν χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο.

1931: Η ΔΟΕ, με πρόεδρο τον κόμη Ενρί Μπεγιέ Λατούρ του Βελγίου, ο οποίος διαδέχθηκε τον Πιερ ντε Κουμπερτέν, αποφασίζει να αναθέσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936 στο Βερολίνο με σκοπό την επανασύνδεση της Γερμανίας με τον υπόλοιπο κόσμο έπειτα από τον A’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

1940: Ξεκινά η κατάκτηση της Γαλλίας από τη ναζιστική Γερμανία, καθώς τα γερμανικά στρατεύματα διασχίζουν τον ποταμό Μεύση.

1940: Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ εκφωνεί την πρώτη ομιλία του ως πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας στη Βουλή των Κοινοτήτων. Δηλώνει στους αντιπροσώπους ότι δεν έχει να προσφέρει «παρά αίμα, μόχθο, δάκρυα και ιδρώτα» και καλεί τη χώρα σε πόλεμο.

1941: Λίγο μετά τη γερμανική εισβολή, οι Αθηναίοι αρχίζουν να προμηθεύονται το ψωμί με δελτίο, ενώ οι ναζί αποκτούν το δικαίωμα να ταξιδεύουν δωρεάν με τον ηλεκτρικό.

1943: Τα γερμανικά και τα ιταλικά στρατεύματα στη Βόρεια Αφρική παραδίδονται στις συμμαχικές δυνάμεις.

1950: Ο Τζουζέπε Φαρίνα με Alfa Romeo 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα που διεξήχθη ποτέ για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1, στο Σίλβερστοουν της Αγγλίας, με μέση ωριαία ταχύτητα 90,96 μιλίων/ώρα.

1956: Διαδηλώσεις μαθητών διοργανώνονται στη Λευκωσία υπέρ της ένωσης με την Ελλάδα. Ρίχνουν τρεις βόμβες, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Άγγλος στρατιώτης και να τραυματιστούν πέντε.

1958: Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Καράκας της Βενεζουέλας, το αυτοκίνητο του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον, δέχεται επίθεση από αντιαμερικανούς διαδηλωτές.

1958: Μία ομάδα Γάλλων στρατιωτικών ηγείται πραξικοπήματος στο Αλγέρι με αίτημα τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας με επικεφαλής τον Σαρλ ντε Γκολ για να υπερασπιστεί τον γαλλικό έλεγχο της Αλγερίας.

1967: Ο Κωνσταντίνος Β’ διορίζει ως αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος τον Ιερώνυμο Κοτσώνη, καθηγητή Θεολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

1972: Έκρηξη βόμβας σε αυτοκίνητο έξω από μία κατάμεστη παμπ στο Μπέλφαστ πυροδοτεί μία διήμερη μάχη μεταξύ του ΙΡΑ, της Εθελοντικής Δύναμης του Όλστερ και του Βρετανικού Στρατού. Επτά άνθρωποι σκοτώνονται και πάνω από 66 τραυματίζονται.

1978: Καθιερώνεται η 35ετία για όλους τους εργαζόμενους, με πλήρη σύνταξη στα 58 χρόνια, επί πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Καραμανλή,

1981: Στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, στο Βατικανό, πραγματοποιείται η πρώτη αποτυχημένη δολοφονική απόπειρα εναντίον του πάπα Ιωάννη Παύλου B’ από τον Τούρκο «γκρίζο λύκο», Μεχμέτ Αλί Αγκτζά.

1982: «Φεύγει» σε ηλικία 92 ετών η Δέσποινα Αχλαδιώτη, η οποία μένει στην ιστορία ως η Κυρά της Ρω, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924.

1995: Οι νομοί της Κοζάνης και των Γρεβενών συγκλονίζονται από ισχυρό σεισμό 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Προκαλούνται υλικές ζημιές, ιδίως σε παλιά κτίσματα, αλλά δεν υπάρχουν θύματα.

2004: Ο Αντώνης Σαμαράς ανακοινώνει τη διάλυση της «Πολιτικής Άνοιξης», του κόμματος που ίδρυσε στις 30 Ιουνίου του 1993.

2005: Στην πόλη Αντιγιάν του Ουζμπεκιστάν, οι κυβερνητικές δυνάμεις πυροβολούν στο πλήθος που διαδήλωνε και σκοτώνουν εκατοντάδες ανθρώπους.

2006: Μαζική επανάσταση πραγματοποιείται σε φυλακές της Βραζιλίας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο 141 ανθρώπων.

2012: Τη μεγαλύτερη ανατροπή σε τελικό της Euroleague σημειώνει ο Ολυμπιακός, ο οποίος επιστρέφει από το -19 κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, επικρατεί με 62-61 χάρη σε καλάθι του Πρίντεζη, για να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία του.

2014: Σημειώνεται έκρηξη σε ορυχείο της Τουρκίας, σκοτώνοντας 301 ανθρακωρύχους και σηκώνει κύμα αντιδράσεων.

2014: Σοβαρές πλημμύρες στη νότια Ευρώπη σκοτώνουν τουλάχιστον 47 ανθρώπους.

Γεννήσεις

1655 – Πάπας Ιννοκέντιος ΙΓ’

1717 – Μαρία Θηρεσία, αυτοκράτειρα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

1767 – Ιωάννης ΣΤ’, βασιλιάς της Πορτογαλίας

1792 – Πάπας Πίος Θ’

1842 – Άρθουρ Σάλιβαν, Άγγλος συνθέτης

1849 – Σπυρίδων Δεβιάζης, Έλληνας ιστορικός

1880 – Αιμίλιος Ριάδης, Έλληνας συνθέτης

1882 – Ζορζ Μπρακ, Γάλλος ζωγράφος

1883 – Γεώργιος Παπανικολάου, Έλληνας ιατρός, γνωστός παγκοσμίως για το «Τεστ Παπ».

1888 – Ίνγκε Λέμαν, Δανή σεισμολόγος

1907 – Δάφνη Ντι Μοριέ, Αγγλίδα συγγραφέας

1913 – Γουίλιαμ Τόλμπερτ ο νεότερος, Λιβεριανός πολιτικός

1919 – Ζιλ Αντριαμαχαζό, στρατιωτικός και πολιτικός από τη Μαδαγασκάρη

1920 – Βάσος Λυσσαρίδης, Κύπριος πολιτικός

1922 – Οτλ Άιχερ, Γερμανός σχεδιαστής

1930 – Βέρνον Σο, πρόεδρος της Δομινίκας

1931 – Τζιμ Τζόουνς, Αμερικανός θρησκευτικός ηγέτης

1935 – Φώτης Μεταξόπουλος, Έλληνας χορευτής και χορογράφος

1937 – Ρότζερ Ζελάζνι, Αμερικανός συγγραφέας

1938 – Τζουλιάνο Αμάτο, Ιταλός πολιτικός

1939 – Χάρβεϊ Καϊτέλ, Αμερικανός ηθοποιός

1940 – Μπρους Τσάτουιν, Άγγλος συγγραφέας

1942 – Τάσος Υφαντής, Έλληνας ηθοποιός

1947 – Ίρμγκαρντ Μέλερ, Γερμανίδα τρομοκράτης

1947 – Γιώργος Πέτσος, Έλληνας πολιτικός

1950 – Στίβι Γουόντερ, Αμερικανός τραγουδοποιός

1954 – Τζόνι Λόγκαν, Ιρλανδός τραγουδοποιός

1961 – Ντένις Ρόντμαν, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής και ηθοποιός

1968 – Σκοτ Μόρισον, Αυστραλός πολιτικός

1969 – Νίκος Αλιάγας, Έλληνας τηλεπαρουσιαστής

1979 – Κάρολος Φίλιππος, πρίγκιπας της Σουηδίας

1983 – Γκρεγκορί Λεμαρσάλ, Γάλλος τραγουδιστής

1983 – Γιαγιά Τουρέ, Ιβοριανός ποδοσφαιριστής

1986 – Ρόμπερτ Πάτινσον, Άγγλος ηθοποιός

1986 – Αλεξάντερ Ριμπάκ, Λευκορώσος τραγουδιστής

1987 – Κάντις Κινγκ, Αμερικανίδα ηθοποιός

1987 – Χάντερ Πάρις, Αμερικανός ηθοποιός

1993 – Ρομελού Λουκάκου, Βέλγος ποδοσφαιριστής

1993 – Ντέμπι Ράιαν, Αμερικανίδα ηθοποιός

Θάνατοι

1176 – Ματθαίος Α’, δούκας της Λωρραίνης

1312 – Θεοβάλδος Β’, δούκας της Λωρραίνης

1832 – Ζορζ Κιβιέ, Γάλλος φυσιοδίφης

1878 – Τζόζεφ Χένρι, Αμερικανός φυσικός

1930 – Φρίντγιοφ Νάνσεν, Νορβηγός εξερευνητής, επιστήμονας και διπλωμάτης

1960 – Αντώνιος Κεραμόπουλος, Έλληνας ακαδημαϊκός, αρχαιολόγος και συγγραφέας

1961 – Γκάρι Κούπερ, Αμερικανός ηθοποιός

1982 – Δέσποινα Αχλαδιώτη, Ελληνίδα αγωνίστρια

1988 – Τσετ Μπέικερ, Αμερικανός τραγουδιστής και μουσικός

1989 – Κώστας Καραγιώργης, Έλληνας ηθοποιός

1999 – Φρόσω Κοκκόλα, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια

2006 – Γιάροσλαβ Πέλικαν, Αμερικανός ιστορικός

2009 – Ακίλε Κομπανιόνι, Ιταλός ορειβάτης

2012 – Αρσαλά Ραχμανί Νταουλάτ, Αφγανός πολιτικός

2013 – Νίκη Τριανταφυλλίδη, Ελληνίδα ηθοποιός και σκηνοθέτης

2022 – Σέιχ Χαλίφα μπιν Ζάγεντ αλ Ναχίαν, πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και εμίρης του Άμπου Ντάμπι