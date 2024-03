Πόσες κάρτες έχεις στην κατοχή σου; Με βάση τις πιθανότητες έχεις τουλάχιστον δύο. Μία χρεωστική και μία πιστωτική.

Τι θα έλεγες αν είχες μόνο ΜΙΑ κάρτα την οποία θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις είτε ως χρεωστική, είτε ως πιστωτική ανάλογα με τις ανάγκες σου;

Πρόκειται για μία επιλογή που θα σου έδινε πραγματική ελευθερία! Διότι με μία κάρτα έχεις περισσότερες λύσεις για τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου.

Πλέον, μπορείς να έχεις αυτή την ελευθερία με τη νέα κάρτα Dual από την Εθνική Τράπεζα. Η πρωτοποριακή κάρτα Dual, αλλάζει τον τρόπο που κάνεις τις συναλλαγές σου, αφού σου δίνει την επιλογή να τη χρησιμοποιείς όπως εσύ επιθυμείς, είτε ως χρεωστική είτε ως πιστωτική ελεύθερα!

Με την ευελιξία της κάρτας Dual, οι επιλογές σου είναι πολλές.

Πλέον με μία κάρτα ικανοποιείς από την πιο μικρή καθημερινή αγορά μέχρι τις πιο ιδιαίτερες επιθυμίες σου. Θέλεις να αγοράσεις καφέ, εισιτήρια για συναυλία, νέο έπιπλο για το σπίτι; Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια με μία κάρτα!

Η κάρτα Dual συνάδει με την σύγχρονη πελατοκεντρική φιλοσοφία της Εθνικής Τράπεζας. Με προϊόντα, υπηρεσίες και πρωτοποριακές λύσεις ευελιξίας στην καθημερινή διαχείριση των οικονομικών σου, που σου επιτρέπουν να κινείσαι ελεύθερα.

Παράλληλα, απολαμβάνεις αυτόματα τα πλεονεκτήματα του προγράμματος επιβράβευσης Go For More, συμμετέχοντας σε έναν κόσμο ανταμοιβών και προνομίων που θα είναι μαζί σου σε κάθε βήμα. Με το Go For Μore, όσο περισσότερο χρησιμοποιείς την κάρτα Dual τόσο περισσότερους πόντους κερδίζεις! Τους πόντους που συγκεντρώνεις μπορείς να τους εξαργυρώσεις σε € σε πάνω από 7.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, πληρώνοντας έτσι λιγότερο ή και καθόλου. Επιπλέον, έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.

Η νέα κάρτα Dual προσφέρεται μόνο από την Εθνική Τράπεζα και ανοίγει νέες προοπτικές και δυνατότητες για εσένα που θέλεις περισσότερη ευελιξία σήμερα και σε προσκαλεί σε έναν κόσμο όπου οι επιλογές σου όχι μόνο δεν περιορίζονται, αλλά πολλαπλασιάζονται. Και αυτό είναι μόνο η αρχή.

Ανακαλύψτε το νέο καινοτόμο προϊόν της Εθνικής Τράπεζας εδώ.