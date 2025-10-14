Η Κίνα πρόσθεσε πέντε αμερικανικές θυγατρικές της νοτιοκορεατικής ναυπηγικής εταιρείας Hanwha Ocean στη λίστα των κυρώσεών της, κατηγορώντας τες ότι συνεργάστηκαν με τις αμερικανικές Αρχές στην επιβολή τελών σε κινεζικά πλοία, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ την Τρίτη.

Το Πεκίνο ανέφερε ότι τα μέτρα κατά των κορεατικών εταιρειών, τα οποία λαμβάνονται εν μέσω αναζωπύρωσης της εμπορικής έντασης με την Ουάσιγκτον, αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης έρευνας για οντότητες που φέρεται να συνέβαλαν στις αμερικανικές ενέργειες εναντίον της κινεζικής κυριαρχίας στη διεθνή ναυπηγική βιομηχανία.

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου δήλωσε ότι εφάρμοσε τον νόμο για την επιβολή κυρώσεων κατά ξένων εταιρειών, κατά των αμερικανικών μονάδων της Hanwha, προκαλώντας πτώση της μετοχής του νοτιοκορεατικού ομίλου έως και 8%.

«Οι αμερικανικές θυγατρικές της Hanwha Ocean βοήθησαν και υποστήριξαν την κυβέρνηση των ΗΠΑ στην έρευνα και τη λήψη μέτρων κατά των κινεζικών ναυτιλιακών, μεταφορικών και ναυπηγικών τομέων», ανέφερε το υπουργείο.

Η απόφαση απαγορεύει σε «οργανισμούς και άτομα εντός της κινεζικής επικράτειας να προχωρούν σε συναλλαγές ή συνεργασίες» με τη Hanwha.

Αναζωπύρωση του εμπορικού «πολέμου» της Κίνας με τις ΗΠΑ

Τα αντίποινα του Πεκίνου στα αμερικανικά μέτρα -που περιλαμβάνουν υψηλά τέλη για κινεζικά πλοία που επισκέπτονται αμερικανικά λιμάνια- έρχονται καθώς η Κίνα εντείνει τον εμπορικό της πόλεμο με τις ΗΠΑ, επιβάλλοντας πρόσφατα νέους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ κατηγόρησε την Κίνα ότι προσπαθεί να βλάψει την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιώντας πως οι περιορισμοί θα πλήξουν κυρίως την ίδια.

Σύμφωνα με το Center for Strategic and International Studies (CSIS), οι αμερικανικές εταιρείες αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,1% της παγκόσμιας ναυπηγικής βιομηχανίας, όπως αναφέρουν οι Financial Times. Οι αναλυτές θεωρούν ότι το Πεκίνο στοχοποίησε τη Hanwha, η οποία έχει δεσμευτεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην αναβίωση της αμερικανικής ναυπηγικής.

Η Hanwha απέκτησε πέρυσι το ναυπηγείο Philly Shipyard στη Φιλαδέλφεια, στο πλαίσιο της επέκτασής της στις ΗΠΑ, και ήταν η πρώτη κορεατική εταιρεία που εξασφάλισε συμβόλαια συντήρησης και επισκευής πλοίων του αμερικανικού ναυτικού στη Νότια Κορέα.

Η Νότια Κορέα, που καλύπτει πάνω από το 29% της παγκόσμιας αγοράς ναυπηγικής σύμφωνα με το CSIS, έχει υποσχεθεί επενδύσεις ύψους 150 δισ. δολαρίων σε μια πρωτοβουλία τύπου “Make America Shipbuilding Great Again”, στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

Τα αμερικανικά τέλη σε κινεζικά πλοία αποτελούν μέρος μιας προσπάθειας της Ουάσιγκτον να αυξήσει την πίεση στην Κίνα για τις, κατά την άποψή της, άδικες εμπορικές πρακτικές που της επέτρεψαν να κυριαρχήσει στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Τα μέτρα αποσκοπούν επίσης στην ενίσχυση της εγχώριας ναυπήγησης στις ΗΠΑ, αν και έχουν προκαλέσει ανησυχία μεταξύ των Αμερικανών εξαγωγέων.

Το Πεκίνο απάντησε με αντίμετρα που πλήττουν πλοία με αμερικανική ή μερικώς αμερικανική ιδιοκτησία, αυξάνοντας περαιτέρω το κόστος των γεωργικών εξαγωγών.

Σε έκθεση της HSBC, αναφέρεται ότι, παρότι η άμεση συμμετοχή των ΗΠΑ στη διεθνή ναυτιλία είναι μικρή, οι κινεζικοί κανονισμοί επεκτείνονται σε πλοία τρίτων χωρών που ανήκουν ή λειτουργούν από εταιρείες με οικονομικούς δεσμούς με τις ΗΠΑ.