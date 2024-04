Η εορταστική περίοδος του Πάσχα μας δίνει την ευκαιρία να περάσουμε χρόνο με τα αγαπημένα μας πρόσωπα και να μοιραστούμε όμορφες στιγμές. Είναι επίσης η κατάλληλη ευκαιρία να βγούμε έξω να απολαύσουμε την εορταστική ατμοσφαίρα που επικρατεί και ταυτόχρονα να αγοράσουμε δώρα για εμάς και τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Λαμπάδα για το βαφτιστήρι μας, παιχνίδια για τα παιδιά και τα ανιψάκια μας, κάποιο άρωμα για το εταίρο μας ήμισυ και φυσικά προμήθειες για τραπέζι του Πάσχα. Αυτές τις ημέρες ψάχνουμε στα καταστήματα για λαχταριστά γλυκίσματα και παραδοσιακά προϊόντα για να ετοιμάσουμε ένα μοναδικό και γευστικό τραπέζι για την οικογένειά μας.

Και επειδή θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε όλους, αλλά ταυτόχρονα να βγούμε και όσο πιο κερδισμένοι γίνεται, πραγματοποιούμε τις αγορές μας με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, αφού μέχρι τις 4 Μαΐου κερδίζουμε Go For More πόντους σε επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος!

Πιο συγκριμένα, για τους νονούς που ψάχνουν το τέλειο δώρο για το βαφτιστήρι, τα παιχνιδάδικα Μουστάκας (και το moustakastoys.gr) προσφέρουν αμέτρητες επιλογές σε λαμπάδες και παιχνίδια, ενώ με κάθε αγορά κερδίζετε 10% της αξίας τους σε Go For More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.

Για όσους αναζητούν προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης, στα καταστήματα Hondos Center (και στο hondoscenter.com) κερδίζετε το 10% της αξίας των συναλλαγών τους σε Go For More πόντους με χρήση πιστωτικής κάρτας. Ενώ για τους λάτρεις του αθλητισμού, επωφελείστε με κέρδος 10% της αξίας των συναλλαγών σας με χρήση πιστωτικών καρτών της Εθνικής Τράπεζας στα καταστήματα Intersport ή το intersport.gr.

Φυσικά, αυτές τις ημέρες υπάρχουν και αμέτρητες ευκαιρίες για εξορμήσεις, διακοπές και επισκέψεις συγγενών και φίλων σε χωριά. Για όσους σχεδιάζουν πασχαλινές αποδράσεις, σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων ΕΛΙΝ κερδίζεις 5% της αξίας των συναλλαγών σε Go For More πόντους, εφόσον η συναλλαγή γίνει με πιστωτική κάρτα της Εθνικής Τράπεζας.

Ακόμη και αν έχετε σκοπό να πάτε κάπου πιο μακρυά το Go For More βρίσκεται εκεί και σε αυτή την περίπτωση, αφού χρησιμοποιώντας τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας για αγορά εισιτηρίου της AEGEAN ή της Olympic Air, αλλά και πρόσθετων υπηρεσιών, όπως επιλογή θέσης, fast track και αποσκευές, κερδίζετε 5% σε Go For More πόντους.

Το Πάσχα κορυφώνεται με έναν γαστρονομικό εορτασμό. Γι’ αυτό το Go For More έχει προβλέψει και για το Πασχαλινό σας τραπέζι, το οποίο γίνεται ακόμα πιο λαχταριστό με προϊόντα από τα σούπερ μάρκετ Μασούτης! Με κάθε αγορά έως τις 4 Μαΐου στα σούπερ μάρκετ Μασούτης ή το masoutis.gr επωφελείστε με κέρδος 5% της αξίας των αγορών σας σε Go For More πόντους, με χρήση πιστωτικών καρτών της Εθνικής Τράπεζας.

Φέτος λοιπόν, ας απολαύσουμε τις εορταστικές στιγμές, επωφελούμενοι από τις προσφορές του προγράμματος επιβράβευσης Go For More.

Οι προσφορές ισχύουν έως και 4/5, για συναλλαγές άνω των 30 ευρώ, με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας στα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα των συνεργατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές επισκεφτείτε το nbg.gr