Η Ελλάδα παραμένει σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης το 2023, αποτέλεσμα της διαφορετικής θέσης της στον οικονομικό κύκλο σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, καθώς και της ενισχυμένης ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητάς της. Η αξιοποίηση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) θα οδηγήσει την οικονομία σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του 2023 και εξής.

Με εμπιστοσύνη στη σταθερά επιτυχημένη υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της Τράπεζας και στις ευνοϊκές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ο Όμιλος Πειραιώς παρουσιάζει σήμερα τις κεντρικές χρηματοοικονομικές του επιδιώξεις για το έτος 2023. Οι βασικοί άξονες είναι οι ακόλουθοι: άνω των €0,45 εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή, διατηρήσιμη απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων τουλάχιστον 10%, περαιτέρω ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων κατά περίπου 100 μονάδες βάσης, υπό ρεαλιστικές παραδοχές.

Ο σχεδιασμός του Ομίλου για το 2023 περιλαμβάνει τη στήριξη υγιών επιχειρήσεων και νοικοκυριών προκειμένου να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν, τη διεκδίκηση ηγετικού τραπεζικού ρόλου στην αξιοποίηση των κεφαλαίων του RRF και την περαιτέρω ενίσχυση της πελατοκεντρικής του φιλοσοφίας. Η Πειραιώς ενισχύει επίσης την ψηφιακή της πλατφόρμα, εγκαινιάζοντας τη νέα ψηφιακή της τράπεζα εντός του 2023.

Ο Όμιλος Πειραιώς θα δημοσιεύσει χρηματοοικονομικά αποτελέσματα για το έτος

2022 στις 24 Φεβρουαρίου 2023.

Χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις 2023

Περαιτέρω ενίσχυση των αποδόσεων προς τους μετόχους, με εκτίμηση για εξομαλυμενα κέρδη ανά μετοχή το 2023 άνω των €0,45, υψηλότερα έναντι εκτίμησης για άνω των

€0,37 το 2022 όπως αυτή επικοινωνήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2022

Δημιουργία εποπτικού κεφαλαίου 100μ.β. περίπου το 2023, μέσω ισχυρής οργανικής κερδοφορίας

€1,7δισ. καθαρή πιστωτική επέκταση περίπου, με νέες χρηματοδοτήσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Κορυφαία λειτουργική αποτελεσματικότητα, με δείκτη κόστους προς κύρια έσοδα κάτω του 42% και μείωση στα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα 2% περίπου, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις

Περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού, οδηγώντας σε δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κάτω του 6%, και δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από προβλέψεις άνω του 60%

Επέκταση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου άνω του 2,0%, ως αποτέλεσμα υψηλότερων επιτοκίων σε έναν ενισχυμένο ισολογισμό, προσαρμόζοντας παράλληλα τα καταθετικά επιτόκια σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές τραπεζικές τάσεις

Διατήρηση των καθαρών εσόδων προμηθειών ως προς το ενεργητικό στο 0,6% στο πλαίσιο ενός επεκτεινόμενου ισολογισμού

Η επιτυχής υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2023, στον οποίο βασίζονται οι μελοντικές εκτιμήσεις, θα επιτρέψει στη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς να προετοιμάσει το έδαφος για διανομή κεφαλαίου προς τους μετόχους, σε συνάρτηση με τις συνθήκες και τις εποπτικές απαιτήσεις

Εκτιμήσεις 2023

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εκτίμηση 2023 Κέρδη ανά μετοχή εξομαλυμένα, προσαρμοσμένα για την πληρωμή του κουπονιού AT1 (€) >€0,45 Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) εξομαλυμένη, προσαρμοσμένη για την πληρωμή κουπονιού ΑΤ1 (€) ~10% Kαθαρό επιτοκιακό περιθώριο / ενεργητικό (%) Kαθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο / Τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού (%) >2,0% >2,5% Καθαρά έσοδα προμηθειών / ενεργητικό (%) ~0,6% Δείκτης κόστους προς κύρια έσοδα (%) Μείωση λειτουργικών εξόδων, σε επαναλαμβανόμενη βάση (%) <42% ~2% Καθαρή πιστωτική επέκταση (€δισ.) ~€1,7 Δείκτης ΜΕΑ (%) <6% Δείκτης κάλυψης ΜΕΑ (%) >60% Δημιουργία εποπτικού κεφαλαίου (%) ~100μ.β.

Σημείωση: Στοιχεία σε επαναλαμβανόμενη βάση

Οικονομικό Ημερολόγιο 2023

Η Πειραιώς Financial Holdings επιταχύνει την έγκαιρη παροχή οικονομικών πληροφοριών προς το επενδυτικό κοινό το 2023, όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω οικονομικό ημερολόγιο:

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023 Αποτελέσματα Έτους 2022 Παρασκευή, 05 Μαΐου 2023 Αποτελέσματα 1ου 3μήνου 2023 Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2023 Αποτελέσματα 1ου 6μήνου 2023 Παρασκευή, 03 Νοεμβρίου 2023 Αποτελέσματα 9μήνου 2023

Η ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας θα προσδιοριστεί με νεότερη ανακοίνωση.

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των ανωτέρω ημερομηνιών, κατόπιν σχετικής έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.

ΓΛΩΣΣΑΡΙ / ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚOI ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΕΔΜΑ)

# Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης Επεξήγηση 1 2023 Δημιουργία Εποπτικού Κεφαλαίου Το εποπτικό κεφάλαιο που αναμένεται να δημιουργηθεί μεταξύ του τέλους της περιόδου 2022 και του τέλους της περιόδου 2023, μετρούμενο σε μονάδες βάσης σε σχέση με το αναμενόμενο σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ενεργητικό του τέλους της περιόδου 2023. 2 Ακαθάριστα Δάνεια ή Δάνεια Πελατών Τα ακαθάριστα δάνεια αναφέρονται ως το σύνολο των προ προβλέψεων δανείων και προκαταβολών προς πελάτες στο αποσβεσμένο κόστος, το οποίο αναπροσαρμόζεται με την κατανομή τιμών αγοράς 3 Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, εξομαλυμένη & προσαρμοσμένη για την πληρωμή κουπονιού AT1 (RoaTBV) Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, εξομαλυμένη και προσαρμοσμένη για την πληρωμή κουπονιού ΑΤ1 (RoaTBV) ορίζεται ως ο λόγος του εξομαλυμένου καθαρού κέρδους της περιόδου σε ετησιοποιημένη βάση, εξαιρούμενης της πληρωμής κουπονιού ΑΤ1, διαιρούμενη προς τη Μέση Ενσώματη Λογιστική Αξία για την περίοδο 4 Απόδοση εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (μέσος όρος) Ακαθάριστα έσοδα από τόκους από εξυπηρετούμενα ανοίγματα προς υπόλοιπα εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της περιόδου (μέσος όρος) 5 Βασικά έσοδα Καθαρά έσοδα από τόκους συν (+) καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες συν (+) έσοδα από ενοίκια μείον (-) επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα, υποκείμενο κόστος κινδύνου, αμοιβές εξυπηρέτησης, έξοδα πιστωτικής προστασίας και άλλες απομειώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων συγγενών εταιρειών 6 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CET1 fully loaded) Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας CET1, όπως ορίζεται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No 575/2013. Για τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CET1 fully loaded) δεν υπολογίζεται σε pro-forma βάση. Την 01 Οκτωβρίου 2022, ο δείκτης αντιστοιχεί σε 10,7% και ενσωματώνει την αναγνωρισμένη εύλογη αξία μέσω του αντίκτυπου της αναταξινόμησης λοιπών συνολικών εσόδων 7 Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ ορίζεται ως ο λόγος των αναμενόμενων ζημίων απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο αποσβεσμένο κόστος προς τα ΜΕΑ 8 Δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα Ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα ορίζεται ως ο λόγος των επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων τα οποία ισούνται με το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από προβλέψεις, εξαιρουμένων των εφάπαξ εξόδων προς βασικά έσοδα (όπως ορίζεται εντός). Τα έκτακτα έξοδα ορίζονται στην γραμμή 28 9 Δείκτης ΜΕΑ Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα προς (/) Δάνεια και προκαταβολές προς πελάτες στο αποσβεσμένο κόστος 10 Εισροές ΜΕΑ Οι ακαθάριστες εισροές μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, δλδ. ανοίγματα σε αθέτηση, κ.ά., για την περίοδο. Για τη χρήση 2021, εισροές ΜΕΑ ύψους €0,5 δισ. σχετίζονται με δάνεια που έχουν ενταχθεί σε μορατόρια λόγω του Covid-19 11 Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια υπολογίζονται ως τα ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της Τράπεζας, εξαιρουμένων άλλων μέσων ιδίου κεφαλαίου ήτοι Additional Tier 1 (AT1) – (Πρόσθετο κεφάλαιο Κατηγορίας 1) και άυλων περιουσιακών στοιχείων 12 Εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή, προσαρμοσμένα για την πληρωμή κουπονιού AT1 Τα κέρδη ανά μετοχή ορίζονται ως ο λόγος των εξομαλυμένων καθαρών κερδών προσαρμοσμένων για την πληρωμή κουπονιού AT1 για την περίοδο, προς το σύνολο του αριθμού μετοχών 13 Εξυπηρετούμενα ανοίγματα Ακαθάριστα δάνεια προσαρμοσμένα για τα εποχικά δάνεια του ΟΠΕΚΕΠΕ μείον (-) Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μείον (-) τμήματα τιτλοποίησης NPE υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Τα εξυπηρετούμενα ανοίγματα περιλαμβάνουν CLOs 14 Επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (DFR) Το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων είναι ένα από τα τρία επιτόκια που καθορίζει η ΕΚΤ κάθε έξι εβδομάδες στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής της. Το επιτόκιο καθορίζει τους τόκους που λαμβάνουν οι τράπεζες για την κατάθεση χρημάτων στην κεντρική τράπεζα κατά τη διάρκεια μιας ημέρας 15 Καθαρά Δάνεια Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών στο αποσβεσμένο κόστος 16 Καθαρά έσοδα προμηθειών (NFI) Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες, έσοδα από προμήθειες μείον (-) έξοδα από προμήθειες 17 Καθαρά έσοδα προμηθειών / Ενεργητικό Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ισούνται με τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες συν τα έσοδα από μισθώματα, συν τα έσοδα από μη τραπεζικές δραστηριότητες

# Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης Επεξήγηση σε ετησιοποιημένη βάση, επί του μέσου όρου του συνόλου των προσαρμοσμένων στοιχείων ενεργητικού για την περίοδο (όπως ορίζεται στο παρόν) 18 Καθαρά έσοδα από τόκους Έσοδα από τόκους (-) Έξοδα από τόκους 19 Καθαρή επέκταση εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Νέες εκταμιεύσεις δανείων μείον αποπληρωμές δανείων που πραγματοποιήθηκαν μετά το τέλος της προηγούμενης περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη επίσης τις καθαρές ροές από επιστροφή σε κατάσταση τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (curings) και την επίδραση από συναλλαγματικές ισοτιμίες 20 Καθαρό κέρδος, εξομαλυμένο Το καθαρό κέρδος εξομαλυμένο ορίζεται ως τα κέρδη / (ζημίες) αναλογούντα στους μετόχους της Τράπεζας, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων (εφάπαξ) στοιχείων εσόδων, εξόδων και προβλέψεων για ζημίες δανείων που σχετίζονται με τιτλοποιήσεις και πωλήσεις ΜΕΑ (όπως ορίζονται εντός), οριζόμενα κατά περίοδο. Τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία ορίζονται στη γραμμή #31 21 Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου / Ενεργητικό Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου προς το ενεργητικό ορίζεται ως τα καθαρά έσοδα από τόκους σε ετησιοποιημένη βάση, προς το συνολικό ενεργητικό 22 Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου εξαιρούμενων των ΜΕΑ / Ενεργητικό Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ισούται με τα καθαρά έσοδα από τόκους όπώς δηλώθηκαν, εξαιρουμένων των εσόδων από ΜΕΑ το 2021, το 2022 και το 2023 προς το μέσο όρο των στοιχείων ενεργητικού για την περίοδο 23 Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου / στοιχεία Ενεργητικού που αποφέρουν τόκους Καθαρά έσοδα από τόκους σε ετήσια βάση προς (/) μέσος όρος στοιχείων ενεργητικού που αποφέρουν τόκους για την περίοδο 24 Καθαρή πιστωτική επέκταση Νέες εκταμιεύσεις δανείων μείον αποπληρωμές δανείων που πραγματοποιήθηκαν μετά το τέλος της προηγούμενης περιόδου, χωρίς να υπολογίζονται οι καθαρές ροές από επιστροφή σε τακτική εξυπηρέτηση δανείων (curings) και η συναλλαγματική επίδραση 25 Καταθέσεις ή Καταθέσεις Πελατών Υποχρεώσεις προς πελάτες 26 Κόστος κινδύνου (CoR) Απομειώσεις δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο αποσβέσιμο κόστος σε ετησιοποιημένη βάση προς (/) Καθαρά Δάνεια μετά από Προβλέψεις 27 Κόστος κινδύνου, οργανικό Το οργανικό κόστος κινδύνου ορίζεται ως ο λόγος των προβλέψεων για ζημίες δανείων, εξαιρουμένων των προβλέψεων που αφορούν σε τιτλοποιήσεις και πωλήσεις ΜΕΑ καθώς και σε αμοιβές εξυπηρέτησης και έξοδα προστασίας πιστωτικού κινδύνου προς τα δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών στο αποσβεσμένο κόστος. Οι προβλέψεις για ζημίες δανείων ορίζονται ως οι αναμενόμενες ζημίες απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο αποσβεσμένο κόστος, συν οι ζημίες απομείωσης λοιπών στοιχείων ενεργητικού 28 Κόστος προθεσμιακών καταθέσεων Ακαθάριστα έξοδα από τόκους προθεσμιακών καταθέσεων προς τα υπόλοιπα προθεσμιακών καταθέσεων της περιόδου (μέσος όρος) 29 Λειτουργικά Έξοδα (Επαναλαμβανόμενα) Λειτουργικά έξοδα μείον (-) μη επαναλαμβανόμενα έξοδα κατά την αντίστοιχη περίοδο (γραμμή #31) 30 Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ) Πιστοδοτικά ανοίγματα εντός ισολογισμού προ προβλέψεων, τα οποία: (α) έχουν καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (β) έχουν υποστεί απομείωση ή ο οφειλέτης κρίνεται απίθανο να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις (UTP) του πλήρως χωρίς τη ρευστοποίηση καλυμμάτων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ποσού σε καθυστέρηση ή του αριθμού των ημερών καθυστέρησης (γ) έχουν υποστεί ρύθμιση και δεν έχει εκπνεύσει η περίοδος παρακολούθησης κατά τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (δ) έχουν επιμόλυνση από τα (α) ποσά, κατά τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής ή UTP 31 Μη επαναλαμβανόμενα (έκτακτα) στοιχεία Τα έκτακτα στοιχεία αφορούν (α) τα κέρδη από το χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων ύψους €479 εκατ., και τα κέρδη από το carveout των μη βασικών συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο (συναλλαγή Mayfair) ύψους €185 εκατ. για το 2021, τα κέρδη από τον διαχωρισμό της δραστηριότητας αποδοχής καρτών που ανέρχονται σε €282 εκατ., τα μη επαναλαμβανόμενα κέρδη από το χαρτοφυλάκιο σταθερού εισοδήματος ύψους €380 εκατ., το 2022 σε έσοδα από συναλλαγές, (β) το κόστος Προγράμματος Εθελούσιας Εξόδου το 2021, 2022 και 2023, (γ) μη επαναλαμβανόμενες αποσβέσεις ύψους €4 εκατ. σχετιζόμενες με τη συναλλαγή Θαλής το 2022, (δ) μη επαναλαμβανόμενες απομειώσεις δανείων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του σχεδίου μείωσης ΜΕΑ το 2021, 2022 και 2023

# Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης Επεξήγηση 32 Νέες εκταμιεύσεις δανείων Νέες εκταμιεύσεις δανείων που πραγματοποιήθηκαν μετά την προηγούμενη περίοδο λήξης ή που εκτιμάται ότι θα εκταμιευθούν κατά την αντίστοιχη περίοδο για μελλοντικές περιόδους 33 Στοιχεία του Ενεργητικού που αποφέρουν τόκους Σύνολο ενεργητικού, εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων και των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αμοιβαίων κεφαλαίων, των συμμετοχών, της υπεραξίας και των άυλων στοιχείων ενεργητικού, των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και των περιουσιακών στοιχείων που έχουν διακοπεί 34 Συνδυασμός προθεσμιακών καταθέσεων Το ποσοστό των προθεσμιακών καταθέσεων επί του συνόλου των καταθέσεων 35 Σωρευτικές προβλέψεις (Αποθεματικά για ζημίες από δάνεια – LLR) Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές προς δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών σε αποσβεσμένο κόστος

