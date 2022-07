Με 10 βραβεία – τα περισσότερα της βραδιάς – η Πλαίσιο Computers ξεχώρισε στα Retail Business Awards 2022. Μεταξύ αυτών ήταν και η σημαντικότερη διάκριση του θεσμού – ο τίτλος του Retail Manager, τον οποίο έλαβε για ακόμα μία φοράο CEO της εταιρείας, Κώστας Γεράρδος.

Η ομάδα της Πλαίσιο παρέλαβε πέντε Gold βραβεία στις κατηγορίες “Social Media Retail Strategy, “E-Retailers”, “Online Delivery/Last Mile Delivery”, “Retail Logistics” και “Omni Retailer”. Επιπλέον, διακρίθηκε με τρία Silver βραβεία – ένα στην κατηγορία “Retail Campaign” για την καμπάνια «Οικιακές συσκευές & Πλαίσιο – Μια σχέση ζωής», που ήταν ειδικά αφιερωμένη στις οικιακές συσκευές, ένα αναπόσπαστο πλέον κομμάτι της οικογένειας προϊόντων της Πλαίσιο, και άλλα δύο στις κατηγορίες “Best Retailer Marketing Teams of the Year” και “Private Label” για το brand Turbo X. Τέλος, τη δεκάδα συμπλήρωσε ένα Bronze στην κατηγορία “Retail Campaign”, για την καμπάνια «Με Black Friday στο Πλαίσιο… όλοι θα βλέπουν ΚΥΚΛΟΥΣ».

Ωστόσο, οι βραβεύσεις δε σταμάτησαν εκεί. Μία μέρα μετά, στα βραβεία-θεσμός για το ελληνικό επιχειρείν, «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2022», η Πλαίσιο κατέκτησε τον τίτλο «Πρωταγωνιστής Κλάδου Τεχνολογία – H/Y» αλλά και τη διάκριση “Greek Business Champion”, που αναγνωρίζει την εξαιρετική της απόδοση, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας.Η Πλαίσιο Computers, με γνώμονα την άριστη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, λαμβάνει ως κίνητρο τις σημαντικές αυτές βραβεύσεις και βάζει ως στόχο της να συνεχίσει να προσπαθεί για ακόμα καλύτερες υπηρεσίες και ακόμα καλύτερες καμπάνιες.