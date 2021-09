Ο συνεδριακός τουρισμός αποτελεί ένα ισχυρό χαρτί για τις πόλεις που διαθέτουν τις υποδομές και το know how σχετικών εκδηλώσεων, καθώς προσελκύουν στοχευμένα κόσμο, επαγγελματίες που διαθέτουν τη δυνατότητα να δαπανήσουν χρήματα στον προορισμό, δίνουν πληρότητες στα ξενοδοχεία σε off season περιόδους και κυρίως, λειτουργούν ως πρεσβευτές του προορισμού και ενισχύουν την προβολή δια στόματος, που είθισται να αποκαλείται word of mouth.

Η πανδημία έπληξε τον τουρισμό και ακόμη περισσότερο τον συγκεκριμένο τομέα καθώς, όπως εξηγούν οι αρμόδιοι στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι νέες συνθήκες διεξαγωγής των συνεδρίων δημιουργούν πολλά εμπόδια για την ανάκαμψη του συγκεκριμένου τουριστικού προϊόντος. Ωστόσο, αυτές επιβάλλονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα και αφορούν μια περίοδο, αυτή της πανδημίας, που όλοι εύχονται να ξεπεράσουμε σύντομα και να επανέλθει μια κανονική ροή στην καθημερινότητα.

Συνεδριακός τουρισμός στην Αθήνα: Επένδυση στην τεχνογνωσία

Το 2019 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τον αθηναϊκό συνεδριακό τουρισμό, όπως αναφέρει ο Βαγγέλης Βλάχος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), σημειώνοντας ότι το γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών (Τhis is Athens Convention and Visitors Bureau) είναι ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της ΕΑΤΑ και ότι η συστηματική δουλειά του Γραφείου συνετέλεσε καθοριστικά ώστε η Αθήνα να πετύχει την καλύτερη της κατάταξη μέχρι σήμερα, ως 12ος συνεδριακός προορισμός στην Ευρώπη και, αντίστοιχα, ως 17ος παγκοσμίως σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Συνδέσμου Συνεδρίων (ΙCCA). «Αδιαμφισβήτητα η πανδημία ανέκοψε αυτή την ανοδική πορεία, ωστόσο δουλεύουμε σκληρά ώστε σύντομα η Αθήνα, όχι μόνο να μπορέσει να επανέλθει, αλλά και να ενταχθεί στην πρώτη δεκάδα της ευρωπαϊκής κατάταξης», επισημαίνει.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπως εξηγεί ο κ.Βλαχος, «δεν σταματήσαμε ούτε λεπτό να προβάλλουμε την Αθήνα και να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις του τουρισμού. Δημιουργήσαμε μία σειρά από ψηφιακές καμπάνιες και προωθητικές ενέργειες, συμμετείχαμε σε όλες τις διεθνείς ψηφιακές εκθέσεις του τουρισμού, ενώ θέλοντας να ενισχύσουμε τον κλάδο διοργανώσαμε υβριδικά το 7o Travel Trade Athens, φέρνοντας σε επαφή συνολικά 147 εκπροσώπους από κορυφαίες εταιρείες της ελληνικής και ξένης τουριστικής βιομηχανίας με σκοπό τη σύναψη συνεργασιών. Επιπλέον, σε συνεργασία με το Γραφείο Προσέλκυσης Συνεδρίων και Επισκεπτών της Θεσσαλονίκης (TCB) και τον Σύνδεσμο Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO) διοργανώσαμε την πρώτη πανελλαδική έρευνα για τον κλάδο των συνεδρίων, ενώ σε συνεργασία με την MPI International ξεκινήσαμε την εκπαίδευση των μελών μας προκειμένου να αποκτήσουν την τεχνογνωσία που απαιτείται για να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα της αγοράς των συνεδρίων».

Σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα, ο κ.Βλάχος εκτιμά ότι με σταθερά βήματα θα καταφέρουμε να βγούμε οριστικά από την πανδημία ενώ συνεχίζουν να διεκδικούν και να στηρίζουν ενεργά κάθε μεγάλη διοργάνωση που προβάλει την πόλη της Αθήνας ως προορισμό. «Ωστόσο, η στρατηγική μας για το μέλλον δεν περιορίζεται στη δυναμική διεκδίκηση διοργανώσεων και συνεδρίων ή στην κατάταξη μας στην πρώτη δεκάδα των ευρωπαϊκών προορισμών, αλλά επενδύουμε και στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας των μελών μας», τονίζει και εξηγεί: «Προωθούμε πράσινες και βιώσιμες πρακτικές στη διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων και φροντίζουμε μέσα από συνεργασίες με διεθνείς φορείς να προβάλλουμε το νέο πρόσωπο της Αθήνας. Μιας ζωντανής πόλης που αλλάζει, που εξελίσσεται ώστε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της και να προσελκύσει επισκέπτες, επενδύσεις αλλά και ταλέντο».

Θεσσαλονίκη: Η ανάκαμψη του συνεδριακού τουρισμού είναι ένας αγώνας αντοχής

Η δύσκολη εποχή για τον τουρισμό και ειδικότερα για τη συνεδριακή αγορά, φαίνεται, ακόμη και για τους πιο αισιόδοξους, να μην τελειώνει σύντομα, σύμφωνα με την Ελένη Σωτηρίου, Γενική Διευθύντρια του Thessaloniki Convention Bureau. Η σταδιακή επανάκαμψη, που για τη βιομηχανία των συναντήσεων θα πάρει περισσότερο χρόνο από ό,τι για άλλα τουριστικά προϊόντα, τοποθετείται μετά το 2022. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των προορισμών θα είναι σκληρός στην προσπάθειά τους να αντισταθμίσουν τις απώλειες. Εξαιρετικά σημαντικό όμως, είναι το γεγονός ότι ο «παραδοσιακός» τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της συνεδριακής αγοράς, όπως ίσχυε τόσο για τους επαγγελματίες διοργανωτές και τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, όσο και για τα Convention Bureaux που δρουν παγκοσμίως ως DMOs των προορισμών για την αγορά αυτή, υφίσταται ισχυρούς κλυδωνισμούς.

«Καθώς συνέδρια με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων δεν πραγματοποιήθηκαν πουθενά στον κόσμο το 2020 και το πρώτο εξάμηνο του 2021, η αγορά έπρεπε να αντιδράσει. Τα αντανακλαστικά ήταν πολύ γρήγορα και με αξιοθαύμαστο πράγματι τρόπο, αλλά και σκληρή δουλειά από τους επαγγελματίες του κλάδου, νέα προϊόντα εμφανίστηκαν, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας, και μετέφεραν τη διεξαγωγή των συναντήσεων στον ψηφιακό κόσμο», εξηγεί η κυρία Σωτηρίου και επισημαίνει ότι «τα νέα αυτά εναλλακτικά προϊόντα, γιατί έτσι θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε, τα υβριδικά και τα virtual συνέδρια, έχουν οπωσδήποτε τα δικά τους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, έχουν όμως ένα κύριο χαρακτηριστικό που τα διαφοροποιεί από τα γνωστά σε όλους μέχρι τώρα events: έχουν ανύπαρκτη, στην περίπτωση των virtual, ή περιορισμένη, στην περίπτωση των υβριδικών, σχέση, με τον τόπο που τα φιλοξενεί».

Αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη πρόκληση για τους προορισμούς, να επανέλθει η Βιομηχανία των Συναντήσεων δυναμικά, με τη διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων με φυσική παρουσία, ώστε να μη χαθεί ένα πολύ σημαντικό μερίδιο της συνολικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων του τουρισμού που προέρχεται από τη συνεδριακή αγορά.

Σύμφωνα με την κυρία Σωτηρίου, αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον της Βιομηχανίας των Συναντήσεων εστιάζεται στα εξής: ανακάμπτει γρηγορότερα η αγορά για ταξίδια κινήτρων και επιβράβευσης (corporate & incentive) για λίγους συμμετέχοντες, έως 100 άτομα, και ενισχύεται το ενδιαφέρον για λιγότερο γνωστούς Ευρωπαϊκούς προορισμούς, καθώς το επόμενο χρονικό διάστημα η Ευρωπαϊκή αγορά αναμένεται να κινηθεί εντός Ευρώπης.

«Αυτό που είναι βέβαιο», όπως αναφέρει η διευθύντρια του TCB, «είναι ότι πρόκειται, όπως φαίνεται, για δρόμο αντοχής και αυτοί που θα τα καταφέρουν καλύτερα δεν θα είναι αναγκαστικά οι μεγάλοι προορισμοί, αλλά όσοι θα προσαρμοστούν γρηγορότερα στο μετασχηματισμό της συνεδριακής αγοράς».