Η μεγάλη φωτιά στην Κεφαλονιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης οδήγησε σε εκκενώσεις οικισμών και διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι Αρχές απέστειλαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 στους κατοίκους των Φαρακλάτων, Διλινάτων και Δαυγάτων.

Η φωτιά έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, αφήνοντας μεγάλο αριθμό σπιτιών χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες, γεγονός που επηρέασε τις τοπικές επιχειρήσεις και τις υποδομές της περιοχής.

Μέσα σε αυτές τις περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση είναι και το Φισκάρδο, με την αγορά να μην μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ρεύμα και τα περισσότερα μαγαζιά να είναι κλειστά.