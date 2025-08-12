Στην τελική ευθεία βρίσκεται το νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Ανάπτυξης για την απλοποίηση οικονομικών δραστηριοτήτων, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο αμέσως μετά την ανάπαυλα των θερινών διακοπών του Αυγούστου.

Το σχέδιο στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας και τη δημιουργία ενός πιο φιλικού περιβάλλοντος για επενδύσεις, με τον πήχη να τοποθετείται στη μείωση του διοικητικού φόρτου κατά 25%.

Η αρχή γίνεται με 12 «ώριμες» παρεμβάσεις, οι οποίες παρουσιάστηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) και ενσωματώνουν προτάσεις κοινωνικών εταίρων και επιχειρηματικών φορέων. Στόχος είναι να δοθεί ανάσα στις επιχειρήσεις που σήμερα «σκοντάφτουν» σε χρονοβόρες διαδικασίες και χάνονται σε ένα λαβύρινθο ρυθμίσεων.

Ψηφιακά εργαλεία

Από την άρση επικαλύψεων στα οικονομικά στοιχεία που ζητούν διαφορετικοί φορείς (Τράπεζα της Ελλάδος, ΓΕΜΗ κ.ά.) έως την πλήρη αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος αδειοδοτήσεων (OpenBusiness), το υπουργείο ποντάρει στη διαλειτουργικότητα των πλατφορμών και την αυτοματοποίηση διαδικασιών.

Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για πιο απλό κλείσιμο επιχειρήσεων, ψηφιοποίηση της διαδικασίας για τις υπερεκπτώσεις δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης και κωδικοποίηση της νομοθεσίας προστασίας καταναλωτή σε ενιαίο Κώδικα.

Στο μικροσκόπιο μπαίνει και η κατάργηση του δελτίου βιομηχανικής κίνησης – ένα θεσμικό κατάλοιπο που επιβαρύνει άσκοπα τις μεταποιητικές επιχειρήσεις με στοιχεία για κατανάλωση ενέργειας και εκπομπές ρύπων. Ταυτόχρονα, μειώνονται τα δικαιολογητικά για τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων, ενώ προωθούνται βελτιώσεις στο πλαίσιο ίδρυσης Επιχειρηματικών Πάρκων Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας.

Επέκταση βιομηχανιών

Η κυβέρνηση στοχεύει να λύσει χρόνια ζητήματα με τη χρήση γης, δίνοντας λύσεις για την επέκταση βιομηχανιών σε όμορα ακίνητα με «ασύμβατες» χρήσεις, τον επαναχαρακτηρισμό αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας όταν πρόκειται για βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και τη δυνατότητα λειτουργικής συνένωσης οικοπέδων σε Επιχειρηματικά Πάρκα.

Η δέσμη μέτρων συμπληρώνεται από το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις που ετοιμάζεται σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών, με στόχο να στηριχθεί η στροφή σε ένα πιο εξωστρεφές παραγωγικό μοντέλο.