Ιδιαίτερα θετική είναι η ανταπόκριση της ελληνικής θεσμικής κοινότητας αναφορικά με το νέο στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και κατά τη σημερινή διαδικτυακή παρουσίαση για το Project Tomorrow που διοργάνωσε η Alpha Finance. Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, ο γενικός διευθυντής – CFO, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου και ο Head of IR, Δημήτρης Κωστόπουλος παρουσίασαν το Project “Tomorrow” σε περίπου 50 διαχειριστές χαρτοφυλακίου. Στη διαδικτυακή συνάντηση συμμετείχαν όλες τις μεγάλες εταιρείες του χώρου, όπως η Eurobank Asset Management, η Εθνική AM, η Allianz ΑΕΔΑΚ, η Πειραιώς AM, καθώς και από ανεξάρτητες εταιρείες όπως η Alpha Trust, η Triton, η Levant και η Iolcus καθώς και ασφαλιστικές όπως η Εθνική Ασφαλιστική και η Ευρωπαϊκή Πίστη.

Όπως αναφέρει σε ενημέρωση της τράπεζα, η παρουσίαση επικεντρώθηκε στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και στα προσδοκώμενα έσοδα από την επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα κατά 8 δισ. ευρώ την περίοδο 2021-2024, εκ των οποίων τα 5 δισ. ευρώ αναμένεται να χορηγηθούν στο πλαίσιο του RRF. Τα έσοδα αναμένεται να ενισχύσουν τον Δείκτη Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων της Alpha Bank κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες με στόχο η συνολική απόδοση RoE να ανέλθει στο 10% το 2024, έναντι προσδοκώμενης απόδοσης 7% περίπου το 2022. Τέλος, κατά την διάρκεια της παρουσίασης, δοθήκαν πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εν όψει και της έκτακτης γενικής συνέλευσης (ΕΓΣ) των μετόχων την Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021.

Μετά την έγκριση από τους μετόχους, θα ακολουθήσει η έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σημειώνεται πως στην ΑΜΚ θα ικανοποιηθούν κατά προτεραιότητα και σε αναλογία με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο οι υφιστάμενοι μέτοχοι, ενώ η ημερομηνία καταγραφής (record date) στο μετοχολόγιο αναμένεται να ανακοινωθεί μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση και κοντά στην ημερομηνία έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου, περί την 20 Ιουνίου 2021.