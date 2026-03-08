Τέλος στις εκπλήξεις και τις αβεβαιότητες που συχνά αντιμετωπίζουν οι επενδυτές επιχειρεί να βάλει το νέο θεσμικό πλαίσιο που προετοιμάζουν το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο νέος θεσμός των προκαταρκτικών φορολογικών αποφάσεων. Οι επιχειρήσεις θα γνωρίζουν εξαρχής ποιο φόρο πρέπει να πληρώσουν ώστε να μην γίνονται λάθος υπολογισμοί λόγω ασάφειας ή πολυπλοκότητας της νομοθεσίας και να μην βρίσκονται αργότερα αντιμέτωπες με φόρους και πρόστιμα χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

Πρόκειται για έναν μηχανισμό που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ζητούν από τη φορολογική διοίκηση σαφή απάντηση, πριν ακόμη υλοποιηθεί μια επένδυση ή συναλλαγή, σχετικά με το πώς θα φορολογηθεί. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη της επιχειρηματικής κοινότητας προς τη φορολογική διοίκηση, παράγοντας που θεωρείται κρίσιμος για την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Η δυνατότητα εκ των προτέρων διευκρινίσεων για τη φορολογική μεταχείριση μιας συναλλαγής δημιουργεί μεγαλύτερη προβλεψιμότητα για τις επιχειρήσεις. Αυτό μεταφράζεται σε καλύτερο οικονομικό σχεδιασμό, σαφέστερη αποτίμηση των φορολογικών υποχρεώσεων και τελικά σε χαμηλότερο επενδυτικό ρίσκο.

Σύμφωνα με στελέχη του οικονομικού επιτελείου, το νέο εργαλείο αναμένεται να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πιο σταθερού και αξιόπιστου φορολογικού περιβάλλοντος. Η εκ των προτέρων τοποθέτηση της φορολογικής διοίκησης σε ζητήματα ερμηνείας της φορολογικής νομοθεσίας μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις μελλοντικές αμφισβητήσεις και να ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου για τους επενδυτές.

Πώς θα λειτουργεί η διαδικασία

Οι προκαταρκτικές φορολογικές αποφάσεις θα εκδίδονται από τη φορολογική διοίκηση ύστερα από αίτημα του ενδιαφερόμενου επενδυτή ή της επιχείρησης. Στην πράξη, η ΑΑΔΕ θα διατυπώνει εκ των προτέρων σαφή και δεσμευτική θέση σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση μιας μελλοντικής συναλλαγής.

Η διαδικασία ξεκινά με την υποβολή έγγραφης αίτησης πριν από την υλοποίηση της επένδυσης. Στην αίτηση θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά τα πραγματικά περιστατικά, το νομικό και οικονομικό πλαίσιο της συναλλαγής, τα φορολογικά ζητήματα που τίθενται προς διευκρίνιση καθώς και η ερμηνεία που προτείνει ο ίδιος ο αιτών. Παράλληλα, θα πρέπει να κατατίθενται όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα.

Στη συνέχεια, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε έλεγχο των στοιχείων που έχουν υποβληθεί και εξετάζει αν υπάρχει σε εξέλιξη κάποιος φορολογικός έλεγχος που σχετίζεται με την υπόθεση. Εφόσον χρειαστεί, ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις από τον αιτούντα.

Ακολουθεί η νομική αξιολόγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, οι οποίες ερμηνεύουν τις σχετικές φορολογικές διατάξεις λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ελληνική νομοθεσία όσο και το ενωσιακό δίκαιο, όπου αυτό απαιτείται.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης εκδίδεται έγγραφη πράξη στην οποία αποτυπώνεται με σαφήνεια η φορολογική μεταχείριση της συναλλαγής, οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της, καθώς και η διάρκεια ισχύος της.

Η απόφαση αυτή είναι δεσμευτική για τη φορολογική διοίκηση, υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση θα υλοποιηθεί με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση. Η ισχύς της παύει σε περίπτωση μεταβολής των πραγματικών δεδομένων, παροχής ανακριβών πληροφοριών ή κατάχρησης της διαδικασίας.

Ενίσχυση της προβλεψιμότητας

Η καθιέρωση ενός τέτοιου μηχανισμού θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για επενδύσεις που απαιτούν μεγάλα κεφάλαια ή σύνθετες εταιρικές δομές, όπως συγχωνεύσεις, αναδιαρθρώσεις ομίλων και διασυνοριακές συναλλαγές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η σαφής γνώση της φορολογικής μεταχείρισης μπορεί να καθορίσει τη βιωσιμότητα ενός επενδυτικού σχεδίου. Παράλληλα, η εισαγωγή προκαταρκτικών φορολογικών αποφάσεων ευθυγραμμίζει την ελληνική πρακτική με διεθνή πρότυπα φορολογικής διακυβέρνησης που εφαρμόζονται σε ώριμες επενδυτικές αγορές.