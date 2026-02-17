Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων, Άρης Στεφάτος, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και την εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, αναφέρθηκε στις προοπτικές των ερευνών για εύρεση υδρογονανθράκων στη χώρα μας.

Σχετικά με τη σοβαρότητα του εγχειρήματος, τόνισε:

«Για να δώσω ένα μέτρο στον κόσμο να καταλάβει, μου λέει ένας φίλος, όταν μια εταιρεία αυτού του μεγέθους αποφασίζει να κάνει αυτό που λένε στα αγγλικά new country entry, δηλαδή να μπει σε μια νέα χώρα, είναι μια πολύ σημαντική επένδυση την οποία δεν την παίρνει κάποιος ελαφρά την καρδία».

Σχολιάζοντας την πρόσφατη συμφωνία του ελληνικού δημοσίου με τις Chevron και HelleniQ Energy, ο κ. Στεφάτος επεσήμανε πως τέτοιες αποφάσεις βασίζονται σε σταθερά δεδομένα:

«Αν δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις και προοπτικές, δεν προχωράς να κάνεις μια τέτοια κίνηση. Αυτό νομίζω και το ξαναλέω, το γεγονός ότι έχουμε τις δύο μεγαλύτερες στον κόσμο να εργάζονται πλέον στην Ελλάδα, όχι απλώς να κοιτάνε, να επενδύουν στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ σημαντικό».

«Οι εκτιμήσεις μας είναι ότι έχουμε σε κάποιες περιοχές πολύ ενδιαφέροντες στόχους. Ξέρουμε ότι σε διάφορα σημεία της Ελλάδας έχουμε εντοπίσει, έχουν γεννηθεί υδρογονάνθρακες, έχουμε περιοχές που έχουν και πετρέλαιο και φυσικό αέριο, έχουμε περιοχές που έχουν ενδείξεις διαφυγής, φυσικές διαφυγές του φυσικού αερίου. Συνεπώς, όλα αυτά μας κάνουν πολύ αισιόδοξους ότι με την κατάλληλη τεχνογνωσία και την εμπειρία που κουβαλούν αυτές οι εταιρείες, γιατί αυτές οι εταιρείες δραστηριοποιούνται ήδη σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, άρα η εμπειρία που μας φέρνουν είναι πάρα πολύ σημαντική, οπότε αν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και αυτό είναι σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας και είναι στο χέρι μας να απαιτούμε να τηρούνται, γιατί οι εταιρείες και οι κοινοπραξίες δεσμεύονται πλέον από το νόμο με τραπεζικές εγγυήσεις για την εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος ότι αν μη τι άλλο θα απαντήσουμε με βεβαιότητα αυτό το ερώτημα, διαθέτουμε ή δε διαθέτουμε; Η Ελλάδα έχει έναν κρυμμένο πλούτο ή δεν τον διαθέτει; Κι αν τον διαθέτει έχουμε εξασφαλίσει επίσης ότι έχουμε τους κατάλληλους επενδυτές, οι οποίοι μπορούν να τον παράγουν», τόνισε ο κ. Στεφάτος.

Αναφορικά με το οικονομικό αποτύπωμα για τη χώρα, ο κ. Στεφάτος είπε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Δεδομένου ότι παραχωρούμε τα δικαιώματα παραγωγής και τα διαχειρίζονται ιδιωτικές κοινοπραξίες εταιρειών, είναι λίγο δύσκολο να σας πω εάν και κατά πόσο, πώς θα διατεθεί ακριβώς αυτός ο πλούτος. Αυτό όμως που μπορώ να πω με βεβαιότητα γιατί είναι μέρος των συμβάσεων και οι συμβάσεις αυτές εγκρίνονται από την Ελληνική Βουλή, άρα έχουν ισχύ νόμου, είναι ότι το 40% των κερδών επιστρέφει στο ελληνικό Δημόσιο. Και όταν λέω ότι το 40% των κερδών αναφέρομαι αμιγώς από την κάθε περιοχή που μπορεί να παράγει υδρογονάνθρακες και δεν προσθέτω σε αυτό, το γεγονός ότι το Ελληνικό δημόσιο διαθέτει και ένα 30% μετοχική σύνθεση στη HelleniQ Energy. Συνεπώς, αυτό το ποσοστό επιστρέφει στα ταμεία του κράτους και είναι προς διάθεση.»

Ταυτόχρονα ο κ. Στεφάτος προειδοποίησε πως οι στόχοι είναι μεγάλοι, και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί μπορεί και να απογοητευτούμε, σημειώνοντας πως «πρέπει να το λέμε πάντα αυτό».

Σε κάθε περίπτωση ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων τόνισε πως «αν όλα πάνε καλά, είναι η αρχή πολύ περισσότερων πραγμάτων από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε».