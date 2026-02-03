Με φοροελαφρύνσεις έρχεται το εκκαθαριστικό της εφορίας το 2026 για μεγάλο αριθμό φορολογουμένων. Οι νέες ρυθμίσεις που ενεργοποιήθηκαν για τα εισοδήματα του 2025, τα οποία θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν φέτος, περιορίζουν τα τεκμήρια και μειώνουν τον φόρο εισοδήματος για συγκεκριμένες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών και ιδιοκτητών ακινήτων αλλά και όσους διαθέτουν κατοικίες, αυτοκίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία.

Οι κερδισμένοι

Αναλυτικότερα, «κούρεμα» στο φόρο εισοδήματος θα έχουν οι ακόλουθες κατηγορίες φορολογουμένων:

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Το τεκμήριο μειώνεται κατά 50% για όσους δραστηριοποιούνται και διαμένουν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εκτός της Αττικής. Ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου, η μείωση ισχύει για οικισμούς έως 1.700 κατοίκους.

Έκπτωση 50% προβλέπεται επίσης για επαγγελματίες με ποσοστό αναπηρίας 67%–79%, για όσους κατοικούν σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, για μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται η αποκλειστική επιμέλεια, για γονείς εξαρτώμενων τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 67%, για πολύτεκνες οικογένειες, για εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας στο όχημα έως 25% και για εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων.

Νέες μητέρες

Την ίδια ώρα, απαλλάσσονται πλήρως από το τεκμαρτό εισόδημα οι γυναίκες επαγγελματίες που απέκτησαν παιδί το 2025.

Φορολογούμενοι με κατοικίες και αυτοκίνητα

Τα τεκμήρια διαβίωσης μειώνονται έως και 50%, ενώ καταργείται το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα παιδιά του φορολογουμένου που έχουν δικό τους εισόδημα. Ενδεικτικά, το τεκμήριο διαβίωσης για κύρια κατοικία 80 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.600 ευρώ το τ.μ. μειώνεται στα 2.240 ευρώ από 3.200 ευρώ. Για κύρια κατοικία 120 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.500 ευρώ το τ.μ. μειώνεται από 5.800 ευρώ σε 4.040 ευρώ, ενώ για κατοικία 120 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 3.000 ευρώ το τ.μ. μειώνεται από 8.120 ευρώ σε 5.252 ευρώ. Για κατοικία 200 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 2.000 ευρώ το τ.μ., το τεκμήριο διαβίωσης μειώνεται στα 10.200 ευρώ από 14.600 ευρώ.

Αυτοκίνητα

Μειώσεις καταγράφονται και στα τεκμήρια διαβίωσης για τα αυτοκίνητα. Για καινούργιο αυτοκίνητο 1.800 κυβικών με χαμηλές εκπομπές ρύπων, 99 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα, το τεκμήριο μειώνεται κατά 73,7% και από 7.600 ευρώ περιορίζεται στα 2.000 ευρώ. Για αυτοκίνητο 2.000 κυβικών, δεκαετίας, που εκπέμπει 137 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα, το τεκμήριο μειώνεται στα 2.450 ευρώ από 4.400 ευρώ.

Φορολογούμενοι με εισοδήματα από ακίνητα

Όσοι το 2025 νοίκιασαν κλειστά σπίτια ή μετέτρεψαν βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb σε μακροχρόνιες, απαλλάσσονται πλήρως από το φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησαν. Προϋπόθεση είναι οι κατοικίες να ήταν κενές ή σε βραχυχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον τρία χρόνια πριν την ενοικίαση, η επιφάνειά τους να μην ξεπερνά τα 120 τ.μ., εκτός αν ο ενοικιαστής έχει περισσότερα από δύο τέκνα, οπότε το όριο αυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε επιπλέον τέκνο.

Ιδιοκτήτες ακινήτων με δαπάνες ανακαίνισης

Μείωση φόρου έως και 3.200 ευρώ προβλέπεται για όσους το 2025 πραγματοποίησαν δαπάνες επισκευής και αναβάθμισης των ακινήτων τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληρωμές για υλικά και εργασίες έγιναν με ηλεκτρονικό χρήμα και εκδόθηκαν τα σχετικά παραστατικά.