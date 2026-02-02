Σε φάση υλοποίησης περνά η μεγαλύτερη καταγραφή της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας με την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) από την ΑΑΔΕ. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως τα τέλη Μαρτίου, φιλοδοξεί να αποτυπώσει όχι μόνο την ιδιοκτησιακή κατάσταση, αλλά και την πραγματική χρήση κάθε ακινήτου σε ολόκληρη τη χώρα.

Με το άνοιγμα της πλατφόρμας, περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα κληθούν να δηλώσουν τη χρήση των ακινήτων τους, εάν δηλαδή πρόκειται για ιδιοκατοίκηση, μίσθωση, δωρεάν παραχώρηση ή κενό ακίνητο. Το νέο μητρώο θα αποτελέσει τη βάση για εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων, με στόχο τον περιορισμό της παραοικονομίας και την αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, κυρίως από ενοίκια.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο 43ο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ, το ΜΙΔΑ συνιστά την πιο συστηματική καταγραφή της χρήσης της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας που έχει γίνει ποτέ στη χώρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, για πρώτη φορά το Δημόσιο αποκτά σε πραγματικό χρόνο μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εικόνα του αποθέματος ακινήτων και της λειτουργίας της αγοράς, με στόχο τον σχεδιασμό δικαιότερων και πιο στοχευμένων πολιτικών, χωρίς την επιβολή νέων επιβαρύνσεων.

«Ακτινογραφία» ακινήτων

Η νέα πλατφόρμα θα λειτουργεί ως ηλεκτρονική «ακτινογραφία» της ακίνητης περιουσίας. Για κάθε ακίνητο θα καταγράφονται στοιχεία όπως το είδος του (κατοικία, οικόπεδο, αγροτεμάχιο, επαγγελματικός χώρος), η επιφάνεια, η γεωγραφική θέση, ο όροφος, η ηλεκτροδότηση, καθώς και η κατάσταση χρήσης. Παράλληλα, θα εμφανίζονται τόσο ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) όσο και ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

Όπως επισήμανε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, για την ορθή λειτουργία του ΜΙΔΑ απαιτείται η διασύνδεση των στοιχείων του Κτηματολογίου με το περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ και τις δηλώσεις χρήσης των ακινήτων. Η νέα βάση δεδομένων αναμένεται να διευκολύνει την προσυμπλήρωση των δηλώσεων Ε1 και Ε2, να περιορίσει στρεβλώσεις στην καταβολή επιδομάτων και να στηρίξει την εφαρμογή της στεγαστικής και αγροτικής πολιτικής.

Τι θα δηλώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Οι φορολογούμενοι θα κληθούν να ελέγξουν την εικόνα της περιουσίας τους όπως αυτή θα εμφανίζεται στο ΜΙΔΑ και, όπου απαιτείται, να προχωρήσουν σε διορθώσεις. Για πρώτη φορά, θα δηλώνεται αναλυτικά εάν το ακίνητο είναι ιδιοκατοικούμενο, ιδιοχρησιμοποιούμενο, μισθωμένο (μακροχρόνια ή βραχυχρόνια), δωρεάν παραχωρούμενο, κενό ή ενταγμένο σε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Με την ολοκλήρωση της απογραφής θα προκύψει σαφής εικόνα για τον αριθμό των κενών και δωρεάν παραχωρούμενων ακινήτων, ενώ θα ακολουθήσουν διασταυρώσεις με στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ακίνητα που δηλώνονται ως κενά αλλά εμφανίζουν αυξημένη κατανάλωση ρεύματος θα τεθούν στο επίκεντρο των ελέγχων.

Σε επόμενη φάση, στο σύστημα θα ενταχθούν και οι ενοικιαστές, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η αντιστοίχιση των μισθώσεων με τις δηλώσεις των ιδιοκτητών, ενισχύοντας τους ελέγχους για αδήλωτα εισοδήματα από ενοίκια.